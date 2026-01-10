$!Distribuye Sebides apoyos invernales a jornaleros agrícolas de Ruiz Cortínez, en Guasave

Ante la llegada del frente frío número 27, personal de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó apoyos invernales a familias de jornaleros agrícolas que residen en la sindicatura de Ruiz Cortines, en Guasave.

Durante la jornada, informó, atendieron a 365 familias, tanto originarias de Sinaloa como provenientes de otros estados del país, entre ellos Durango, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Los apoyos consistieron en la distribución de mil 550 chamarras, 500 cobijas y 500 colchonetas, destinados a ayudar a las familias a enfrentar las bajas temperaturas de la temporada.