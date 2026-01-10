$!Distribuye Sebides apoyos invernales a jornaleros agrícolas de Ruiz Cortínez, en Guasave

Ante la llegada del frente frío número 27, personal de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó apoyos invernales a familias de jornaleros agrícolas que residen en la sindicatura de Ruiz Cortines, en Guasave.
Durante la jornada, informó, atendieron a 365 familias, tanto originarias de Sinaloa como provenientes de otros estados del país, entre ellos Durango, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
Los apoyos consistieron en la distribución de mil 550 chamarras, 500 cobijas y 500 colchonetas, destinados a ayudar a las familias a enfrentar las bajas temperaturas de la temporada.
La entrega se realizó directamente en la comunidad por la directora de Atención Social, Elga Josefina Pérez Félix, junto con personal operativo de Sebides, quienes brindaron atención directa en los lugares donde las familias de jornaleros permanecen de manera temporal durante los ciclos agrícolas.
De acuerdo con la información de la dependencia, los insumos buscan reducir riesgos a la salud derivados del frío y atender necesidades inmediatas de abrigo y descanso de las familias asentadas en la zona.