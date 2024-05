“Mi mamá que era mi madre, como ella ninguna y ella era mi madre y aquí estoy con ella y su nieto le mandó mil pesos para que le pongan flores y se los estoy poniendo. Ahorita le voy a comprar sus cigarros, su veladora y su café, que ella le gustaba”, externó.

“Muy buena gente, muy buena mi madre, lo máximo. Me ayudó con mis hijos, lo máximo ella, ella era mi mamá”, explicó.

Su madre falleció en 1995 y desde entonces la visita constantemente, como en los días festivos y su cumpleaños.

“Pues si se puede todos los días, todos los días, pero los más son los días buenos que es el 10 de mayo, el día de ella, el día de los muertos, su cumpleaños en octubre”, mencionó López Cárdenas.

Cuando Manuela platicó de su madre, tanto sus ojos como su voz se notaron que aún le duele la partida y el descanso de ella, pues las lágrimas recorrieron su rostro y su al hablar, cada frase estuvo cortada por la falta de aire.

Asimismo, relató que su madre cuidó cada uno de sus cinco hijos, que los crió como si fueran propiamente de ella y que los quiso mucho, al fin y al cabo, más que su abuela, terminaron siendo su refugio seguro.

“Todos ella, todo ella, yo firmaba nomás, todo ella. Y su hijo que es mi hijo le mandó dinero para que le compren flores y ahorita se las voy a poner”, expuso.

“Que me perdone todo lo que le hice, es lo único que puedo decirle que me perdone todo lo que le hice, que la llené de hijos porque eran míos, no de ella. Que mil gracias donde quiera que esté, que me cuide a mí y a mis hijos”, expresó López Cárdenas.

No todos duraban tanto tiempo en las sepulturas, algunos sólo limpiaron y arreglaron para que se viera bonito el exterior. También, el aire soplaba levemente, despacio, como si tratara de acariciar y abrazar para consolar a los que estaban extrañando a su madre.