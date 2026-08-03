$!Diversos sectores se manifiestan en espacios públicos de Culiacán para exigir respuestas a las autoridades

La capital sinaloense vivió este lunes una de las jornadas de protesta más activas de los últimos meses. Desde temprana hora, diversos sectores sociales salieron a las calles de Culiacán y manifestarse en espacios públicos para exigir respuestas a demandas que abarcan desde la seguridad y los derechos humanos hasta el acceso a la vivienda, el suministro de agua potable y la revisión de cobros de energía eléctrica. Las movilizaciones se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, principalmente en Palacio de Gobierno, la Unidad de Servicios Estatales (USE) y las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), donde los manifestantes coincidieron en señalar la falta de atención oportuna por parte de las autoridades estatales y municipales.





Uno de los primeros contingentes en manifestarse fue el de Antorcha Campesina. Integrantes de la organización se movilizaron desde el cruce del bulevar Manuel Clouthier con Emiliano Zapata rumbo a Palacio de Gobierno para exigir la asignación de lotes para vivienda a bajo costo, obras de infraestructura básica y la regularización de asentamientos en distintos municipios del estado. El dirigente estatal de la organización, Pável Calderón Sosa, aseguró que representan a alrededor de mil 500 familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda y que desde el inicio de la actual administración estatal no han obtenido respuesta a sus planteamientos. También reclamaron apoyos para mejoramiento de vivienda, pavimentación, drenaje, agua potable, electrificación y equipamiento de escuelas. Aunque antes de iniciar la marcha fueron convocados a una reunión con funcionarios del Gobierno del Estado, los integrantes de Antorcha advirtieron que, de no concretarse acuerdos con fechas y compromisos específicos, incrementarán las movilizaciones en distintas regiones de Sinaloa.





Momentos más tarde, colectivos feministas se concentraron frente a Palacio de Gobierno para exigir una estrategia de seguridad con perspectiva de género, luego de que Sinaloa se ubicara entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios durante el primer semestre de 2026. Integrantes de Amapas del Norte, Pitaya Árida, Vivisibles y Ruido Femenino colocaron mensajes y recordaron a víctimas de violencia feminicida como una forma de evidenciar la crisis que enfrentan las mujeres en el estado. Las activistas cuestionaron las cifras oficiales sobre feminicidios, al señalar que diversos casos son investigados como homicidios dolosos pese a reunir características de violencia de género. También reprocharon que las autoridades minimicen la problemática y exigieron fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación.

Mientras tanto, en la Unidad de Servicios Estatales, colectivos de la diversidad sexual realizaron una protesta para exigir que se investigue la actuación de funcionarias del Registro Civil, luego de que una pareja de mujeres denunciara obstáculos para registrar a su hija recién nacida en Mazatlán. De acuerdo con las organizaciones, a las madres se les solicitaron requisitos que no son exigidos a matrimonios heterosexuales, como documentación relacionada con un procedimiento de reproducción asistida, además de sugerir que únicamente una de ellas apareciera como madre en el acta de nacimiento. Aunque la menor finalmente fue registrada tras la intervención de colectivos, el acompañamiento de instituciones y la presión pública generada por el caso, las manifestantes sostuvieron que lo ocurrido constituye un acto de discriminación y un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las familias homoparentales. Por ello, solicitaron que se investigue la actuación de las servidoras públicas involucradas y se establezcan mecanismos que impidan que situaciones similares vuelvan a presentarse.



