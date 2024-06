“Estamos aquí, exigiendo nuestro derecho al tiempo completo que es la seguridad máxima que tenemos en esta universidad, porque a muchos se les otorgó ese beneficio, no teniendo ni el grado académico que nosotros tenemos ni la antigüedad que nosotros tenemos, es por lo tanto que hemos estado insistiendo. Hicimos todo el trámite interno legal, pero no hubo una respuesta ni favorable ni en contra simplemente se dejó sin responder”, señaló Yolanda Yadira Cabrera Peraza, quien cuenta con 26 años de antigüedad como profesora en la FCA.

“Sí, los tiempos completos hace dos años se dieron de manera irregular. Bueno, pues hoy es una oportunidad de resarcir ese daño y hacer las cosas con justicia y dárselo a quien realmente si le corresponde (porque) se dieron decenas, no sé centenas porque fueron 800 o cerca de mil”, expuso Marisela Félix docente quien ostenta una antigüedad de 14 años.

Asimismo, señalaron que el encargado de despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero no se ha comprometido a resolver sus planteamientos.

“Sin embargo la respuesta que nosotros estamos buscando, pues no se ha dado, no ha habido un compromiso aquí el doctor (...) no quiere tomar el rol de la Universidad como tal porque al final de cuentas se va de y dice lo que pasó antes no es mi problema, pero el problema es el antes el ahora y el después porque él actualmente es encargado del despacho de Rectoría”, dijo Grisel Cruz profesora con una antigüedad de 22 años.

En ese sentido, las docentes, indicaron que los argumentos por parte de las autoridades universitarias han girado en torno a los problemas con Gobierno del Estado, provocando rezagos en las atenciones.

“Hacemos un llamado al gobernador, porque tira la bolita como coloquialmente se dice al gobernador, y nosotros, pues quedamos en ese en ese quedamos entre medio entonces nosotros necesitamos que esto se resuelva favorablemente para todos, porque aquí se trata de un ganar ganar para todos para el gobierno para nosotros como comunidad universitaria y obviamente, pues para las para nuestras autoridades y si hacemos ese llamado al gobernador al Congreso del Estado y a los funcionarios de nuestra universidad que ellos pues se hagan esa reconciliación que el presidente muy expresamente lo dijo, pero en el afán o en aras de que nosotros también salgamos beneficiadas en esas reconciliaciones en esas negociaciones”.