CULIACÁN._ Tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado contra la ex Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Silvia Paz Díaz Camacho, por presuntos actos de corrupcion y nepotismo, trabajadores académicos y administrativos expresaron estar a la espera de la notificación por parte del organismo.

El pasado 15 de enero, docentes y personal administrativo presentaron dos denuncias contra Díaz Camacho, una ante la FGE por delitos contra el ejercicio del servicio público, por nepotismo y actos de corrupción y la otra ante la Auditoría Superior del Estado por presuntos fraudes en la construcción del edificio de Rectoría de Los Mochis.

El vocero del Movimiento para la Defensa de la Verdadera Autonomía, Marco César Ojeda Castro, mencionó que en la segunda denuncia esta procedió y fueron notificados por la ASE de que procederá a una investigación.

“La segunda de esta denuncia ya procedió, fuimos notificados hace poco, menos de dos semanas, por la Auditoría Superior del Estado, donde nos entregaron la notificación firmada por la propia titular de la ASE donde dice que procede esta denuncia y se va a investigar, y que hay los elementos jurídicos y fácticos suficientes para proceder en contra de Silvia Paz”, señaló.

“En cuanto a la Fiscalía todavía no recibimos notificación del procedimiento. Estamos esperando nosotros próximamente ser notificados, no podemos decir que tal mes simplemente lo que podemos sostener, nuevamente, que existen los elementos suficiente porque no son dichos de nosotros son afirmaciones de la propia Silvia Paz Díaz Camacho, la acusación más grande que hicimos nosotros en esta denuncia ante la Fiscalía sobre el nepotismo, los negocios con familiares.

“Ahí se acredita el nepotismo, los negocios, el uso del presupuesto para beneficiar a un familiar directo, creemos que ese es un elemento suficiente para que la Fiscalía, así como lo hizo la ASE, proceda en consecuencia y le dé curso a la investigación, estamos a la espera de ello”.