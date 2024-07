“No aceptamos que estos se otorguen, principalmente, porque hay muchos otro motivos, por criterios partidistas, condicionados a realizar una labor política, que está muy por encima de los méritos académicos y del proceso escalafonario”, asentó.

En ese sentido, señaló que como grupo de docentes están a favor de que la universidad sea sometida a una serie de reformas, como en su Ley Orgánica, siempre y cuando esto tenga el propósito de fortalecer a la casa de estudios desde la academia hasta el apartado laboral.

“Que se asiente y se respete, en esa nueva Ley, el derecho a una promoción laboral justa, sobre la base del esfuerzo, la preparación y la dedicación ininterrumpida a lo largo de muchos años al servicio de la institución”, exhortó.

Extendió la invitación a docentes que reclamen una trasgresión a sus garantías laborales, para que se acerquen y juntos presenten las quejas correspondientes a las instancias estatales y federales, a fin de salvaguardar sus derechos como trabajadores universitarios.

Grissel Cruz Reátiga, de la Facultad de Contaduría y Administración en Culiacán, condenó que desde los altos mandos de la universidad pretendan calificarlos como un “grupo de choque” apoyado por el Gobierno del Estado para generar conflicto al interior de la UAS.

“Eso de ninguna manera tiene ningún sentido, porque nuestros reclamos son legítimos, y por eso estamos aquí, por eso estamos levantando la voz, ya tenemos mucho tiempo nosotros evidenciando las irregularidades que se hicieron al interior de nuestra facultad al entregar tiempos completos a gente que no tenía ningún derecho escalafonario, no tenía la experiencia docente, no cumplía con los lineamientos que la universidad exige para tener una plaza de tiempo completo”, dijo.

Afirmó que esos señalamientos por parte de las autoridades rosalinas solo es una manera en la que buscan justificar estas inconsistencias. Coincidió en que el gran motivo de estas anomalías son por la presunta intromisión del Partido Sinaloense en la vida interna de la UAS.

“Son el 99 por ciento son pasistas. Entonces, son maestros que no cumplen a cabalidad con el programa de estudios, que no tienen su asistencia regular, como nosotros, nosotros somos maestros de aula que tenemos levantadas las escuelas”, sostuvo Cruz Reátiga.

También de la FCA, Yolanda Cabrera acusó que debido a estas demandas, hay docentes que han sido intimidados o amenazados por parte de las autoridades de la universidad, así como hostigamiento desde la radiodifusora institucional, Radio UAS.

“Muchos estamos en riesgo ¿por qué? Por defender nuestros derechos, ¡por favor!, por defender nuestra seguridad laboral, por eso estamos en riesgo, por eso se ponen en riesgo nuestras familias. Eso no puede ser, ya basta, y les pido que paren, que pongan un alto, y que si no pueden con la autoridad que se les determinó en la universidad, pues que renuncien, es muy fácil”, expresó.