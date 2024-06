Docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen tres meses sin recibir “becas al desempeño”, acusó el académico y presidente de la asociación Civitas Universidad, Jorge Ibarra Martínez, en Noticiero Noroeste.

“Es parte incluso de nuestro salario, ¿a dónde se va ese dinero? ¿por qué no hay una información del por qué no se pagan las becas? ¿qué pasó con ese dinero? Pudiera haber sido que se destinó a otra cosa, pero justifíquenlo”.

Explicó que estas becas son estímulos para el desempeño docente, que recibe cada maestro o maestra de acuerdo a su productividad académica, por ejemplo, tutorías o investigación científica, y dependiendo de eso hay un tabulador de la cantidad extra que se le da a cada docente.

“Las formas de evaluación no son públicas, te mandan un resultado pero no puedes tú constatar que realmente se te asignó el nivel que realmente mereces y no puedes contrastarlo con el de otros profesores porque se hace en secreto”.

Al respecto, consideró que lo más grave es que estos estímulos se dejen de pagar, a pesar de ser recursos que están etiquetados.

Consideró que hay un desaseo financiero importante en la Universidad, lo cual, no se tomó en cuenta cuando Jesús Madueña Molina, como Rector titular y Robespierre Lizárraga Otero, como Encargado de Despacho de Rectoría, presentaron su informe de labores al frente de la institución.

“El informe debe presentarse por escrito, es obligación de la Universidad subirlo a una plataforma de internet, a la página, pero tú te metes a la página de la Universidad y los dos últimos informes de labores rectorales no están disponibles... eso habla de un pobre ejercicio de transparencia”.