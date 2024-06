Docentes de la Universidad Autónoma de Occidente exigieron a Pedro Flores Leal su renuncia como Rector, esto tras el reconocimiento de la administración de la institución que no existe acta de la Junta de Gobierno que acredite la legalidad de su nombramiento.

Ante lo anterior, Pedro Flores afirmó que su nombramiento como dirigente de la universidad fue transparente, por lo que declaró que no renunciaría a su cargo.

En una reunión con docentes de la Unidad Culiacán en el Teatro Lince para presentación del plan de trabajo, el profesor César Ojeda Castro informó que se solicitó acceso a la información a la administración de la UAdeO y que estos a su vez, le confirmaron que Flores Leal está usurpando el cargo.

“Es una confirmación que el doctor Pedro Flores al no tener el acta que acredite la legalidad de su restitución como rector, está usurpando el cargo como rector desde enero pasado que se unió, el enero en que fue investido por el Consejo Universitario”.

“El doctor Pedro Flores no tiene aceptación en la universidad o se la han negado”, indicó Ojeda Castro.

Comentó que todo servidor público electo debe contar con un acta de mayoría relativa que acredite legalmente su elección para recibir el nombramiento y tomar posesión de su cargo, lo cual no ocurrió en el caso del actual rector de la UAdeO.

“Porque todos los rectores que estuvieron en la universidad tienen acta, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho tiene su acta que la acredita legalmente como rector. Nosotros inclusive la conseguimos y la presentamos ante los medios de comunicación el mes pasado”, señaló.

Es por ello, que Ojeda Castro pidió que el Consejo Universitario nombre a un nuevo rector interino, a fin de restituir la legalidad de la universidad.

“Usted deje de ocupar el cargo de rector que está usurpando, que el Consejo Universitario nombre a un rector o rectora interinos y que éste convoque a elecciones extraordinarias de nuevo rector o rectora para los meses de agosto y septiembre”, agregó.

“La comunidad lince que estamos en movimiento de lucha tenemos toda la razón para mantener nuestra inconformidad ante esta junta de Gobierno. Hoy lo sabemos a través de este documento”, manifestó el profesor.

Entre los presentes reunidos, Flores Leal descartó la declaración de Ojeda Castro y afirmó que su elección como rector fue transparente y conforme a la Ley Orgánica de la institución educativa.

“No va a haber ninguna elección extraordinaria, el proceso de designación donde a mí se me envía que se me da como rector, fue una sesión transparente, conforme a nuestra Ley Orgánica vigente, me entregó el nombramiento el doctor Elías conforme a como está la ley como Presidente de la Junta de Gobierno”, declaró.

Castro Ojeda instó a los docentes reunidos que atiendan el llamado a defender la legalidad y lo que es correcto.

“Nunca te dé miedo defender lo correcto, entonces un llamado a la reflexión compañeras, maestras, maestros, que siempre defendamos lo que es correcto, que siempre defendamos la legalidad y siempre defendamos a nuestra querida Universidad Autónoma de Occidente”, señaló el profesor manifestante.