$!Docentes se manifiestan por asesinato de la maestra Jesamel, ocurrido en Nuevo Altata

Docentes de Culiacán se manifestaron por el asesinato de Jesamel Rodríguez Zazueta, maestra que se desempeñaba como auxiliar administrativa y que fue asesinada en Nuevo Altata.
En una marcha desde la funeraria en la que se despidió a Jesamel hasta el Palacio de Gobierno se exigió justicia por el asesinato de la docente y se pidieron protocolos de seguridad para las comunidades educativas.
Los docentes caminaron por el bulevar Emiliano Zapata hasta la avenida Lázaro Cárdenas, en donde continuaron hasta el patio central del Palacio de Gobierno.
En el recinto del Ejecutivo se solicitó a la autoridad estatal frenar con la inseguridad que se mantiene desde septiembre de 2024 en Sinaloa.
Durante la protesta, los maestros portaron pancartas con mensajes como “No era una víctima colateral, era una vida”.
En el patio de Palacio de Gobierno fueron colocadas las pancartas simulando una cruz, exigiendo paz para el estado.
Los manifestantes destacaron que desde hace meses se han registrado hechos de violencia que afectan directamente a planteles, alumnos y personal educativo en distintos municipios de la entidad.
Señalaron que la muerte de Jesamel no debe considerarse un hecho aislado, sino la muestra de un entorno cada vez más inseguro.
Además, se planteó la necesidad de reforzar la vigilancia en planteles educativos para garantizar la seguridad de las comunidades académicas.
Por el asesinato de Jesamel algunas escuelas de Culiacán pararon labores este 15 de septiembre.
El hecho
El pasado 13 de septiembre se registró una serie de agresiones en Altata y Nuevo Altata que dejó a la maestra Jesamel sin vida, una mujer herida, un hotel sin funcionar fue incendiado, y se baleó la caseta de vigilancia de Isla Cortés y el edificio de la sindicatura de Altata.
Jesamel se trasladaba con su familia, sus dos hijas y esposo, cuando una bala la alcanzó y le arrebató la vida al instante.
Este 15 de septiembre la docente cumpliría 36 años. Murió en un viaje familiar en vísperas de su cumpleaños.