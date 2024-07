La comunicadora Aurora Díaz Quiñónez expresó que desde su puesto en el área de televisión en la UAS ha padecido de injusticia laboral.

“Wilfrido Ibarra se ha dado a la tarea de desprestigiarme a través de los micrófonos de Radio UAS mintiendo incluso, porque yo me jubilé y diciendo que fui despedida. Ayer en la Fiscalía abrí mi expediente (...) y mostré, de una vez, que se vea, nunca tuve un acta administrativa, nunca fui despedida, me jubilé, fui esclava de ella y nunca me nivelaron el sueldo cuando al resto de mis compañeros a los que a mí me tocó capacitar en el área de producción sí, por razones políticas y lo saben y lo gestioné ante todas las instancias que se debía hacer”, expresó Aurora Díaz Quiñónez

El pasado miércoles, Díaz Quiñónez acusó a Wilfrido Ibarra de difamarla en Radio UAS luego de haber acudido a la movilización en la Ciudad de México cuando funcionarios universitarios y el Gobernador Rubén Rocha Moya se reunieron con la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde.

Tras esto, Díaz Quiñónez se acercó al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio manifestó su respaldo a través de un comunicado en redes sociales.

En el encuentro también planeaban solicitar su derecho a réplica, sin embargo, no se les fue permitido el acceso ya que el personal de la radiodifusora se colocó en la entrada de las instalaciones a modo de contención.