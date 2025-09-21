$!Doctora en Ciencias Económicas, Irasema ahora apuesta por el emprendimiento local con Sábila Artesanal

Desde un cultivo casero de sábila hasta convertirse en una marca consolidada, Sábila Artesanal ha construido un camino de siete años en el sector de la cosmética natural en Culiacán.

La empresa, fundada por Irasema Borbón Contreras, se ha distinguido por rescatar los beneficios tradicionales de la sábila y llevarlos a productos dermatológicos y capilares con certificación oficial.

“Contamos con el sello Hecho en México otorgado por la Secretaría de Economía a nivel federal. Contamos con el aviso de funcionamiento de la Cofepris, o sea, cumplimos con las regulaciones sanitarias y también vendemos en Mercado Libre, además de estar aquí en los bazares”, explicó Borbón Contreras, fundadora de la marca que participa en bazares organizados por el Gobierno de Sinaloa y Gobierno de Culiacán.

La historia de Sábila Artesanal comenzó con una experiencia personal de la madre de la emprendedora.

“Hace aproximadamente como unos 30 años ella se quemó la mano. Le cayó un cirio en su mano derecha y se la quemó. Entonces mi mamá se curó con sábila y duró varios meses. Ahora la ve y las dos manos se le ven iguales, no logra saber cuál es la mano que se quemó”, relató.