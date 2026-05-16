Documentan más de 100 agresiones contra periodistas durante crisis de seguridad en Sinaloa

CULIACÁN._ En medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, desde septiembre de 2024, se han documentado más de 100 agresiones e incidentes contra periodistas en el estado, informó la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.

El presidente del organismo, Jesús Bustamante Rivera, explicó que estos casos han sido registrados por el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que la mayoría corresponde a actos de intimidación, aunque también se han reportado agresiones físicas y episodios de violencia digital.

Señaló que, pese al elevado número de incidentes, solo alrededor de 20 han sido denunciados formalmente ante la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, órgano de la Fiscalía General del Estado.

“Ya iban más de 100 en el contexto de violencia desde septiembre de 2024”, aseguró.

“En la Vicefiscalía, el último caso que a nosotros nos dijeron iba... menos de 20 denuncias formales en la Vicefiscalía en las últimas reuniones que nosotros teníamos de todos los casos conocidos en el instituto”, aseguró.

El dirigente agregó que, hasta donde tiene conocimiento la Asociación 7 de Junio, ninguna de las denuncias formalizadas ha derivado en la detención de algún responsable.

En ese sentido, indicó que muchos comunicadores deciden no presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades y a la percepción de que los procedimientos son largos y no suelen derivar en resultados concretos.

“Nosotros hemos tratado de concientizarlos a ellos de que sí es importante, porque de otra manera no hay forma de visibilizar las denuncias o los ataques, las agresiones que se están presentando”.

Bustamante Rivera añadió que esta situación dificulta que la asociación y otras organizaciones puedan exigir resultados a las autoridades, ya que con frecuencia las corporaciones argumentan que no existen denuncias suficientes para actuar.

Además, hizo un llamado a las y los periodistas a reportar cualquier acto de hostigamiento o agresión, por mínimo que parezca, para visibilizar el problema y fortalecer la exigencia de justicia.

“Por más mínima que sea la agresión, es importante denunciar, porque eso nos da herramientas para exigir a las autoridades que actúen”, expresó.