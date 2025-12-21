Domingo con contraste térmico en Sinaloa: mañana fresca y calor durante el día

Las condiciones climáticas en Sinaloa durante este domingo 21 de diciembre estarán marcadas por un contraste térmico entre la madrugada y la tarde, con ambiente fresco en las primeras horas del día y temperaturas elevadas por la tarde, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada y el amanecer, diversas zonas del estado registraron temperaturas mínimas asociadas al enfriamiento nocturno, principalmente en áreas costeras y valles, donde además se presentaron bancos de niebla que redujeron de manera temporal la visibilidad.

Las temperaturas mínimas en la entidad se ubicaron entre los 14 y 18 grados centígrados, mientras que en regiones serranas llegaron hasta los 8 grados.

Conforme avance el día, el SMN prevé un rápido ascenso térmico, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 35 grados.

Este comportamiento se explica por la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual mantiene condiciones de tiempo estable en el noroeste del País, limitando el desarrollo de nubosidad y favoreciendo cielos mayormente despejados.

Este patrón atmosférico permite una mayor pérdida de calor durante la noche y un incremento significativo de la temperatura durante el día.

Aunque en otras regiones del País se registran lluvias asociadas a canales de baja presión y al ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Mar Caribe, en Sinaloa no se prevén precipitaciones, por lo que continuará un ambiente seco en la mayor parte del territorio estatal.

En cuanto al viento, se esperan rachas moderadas de entre 10 y 20 kilómetros por hora, sin condiciones que representen riesgo significativo, según el pronóstico oficial.



Prevén descenso de temperaturas mínimas en Sinaloa durante Noche Buena y Navidad

Durante la semana de Noche Buena y Navidad, Sinaloa registrará un descenso en las temperaturas mínimas, principalmente durante las madrugadas del martes 24 y miércoles 25 de diciembre, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y reportes de Protección Civil estatal.

La información oficial señala que un sistema de alta presión sobre el noroeste del País favorecerá condiciones de cielo mayormente despejado y ambiente seco, lo que propiciará una mayor pérdida de calor durante la noche y madrugada, generando temperaturas mínimas más bajas, especialmente en zonas rurales y de mayor altitud.

Para la madrugada del 24 de diciembre, el SMN prevé temperaturas mínimas de entre 12 y 16 grados en municipios del centro y norte de Sinaloa, mientras que en la región serrana los valores podrían descender por debajo de los 10 grados, con registros cercanos a los 6 u 8 grados.

En zonas costeras, las mínimas se mantendrían entre 15 y 18 grados.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, las condiciones serán similares, con ambiente fresco a frío en la mayor parte del estado. Las temperaturas mínimas oscilarán nuevamente entre 12 y 17 grados en valles y planicies, mientras que en zonas serranas se esperan valores de 5 a 9 grados, de acuerdo con los modelos de pronóstico del SMN.

Protección Civil de Sinaloa indicó que, aunque durante el día se mantendrán temperaturas máximas cálidas, con valores que podrían alcanzar entre 28 y 35 grados, el principal factor a considerar será el contraste térmico entre el día y la noche.

Para el resto de la semana, del 26 al 29 de diciembre, se prevé que las temperaturas mínimas continúen en rangos similares, con noches y madrugadas frescas y sin la presencia de frentes fríos intensos ni sistemas que generen lluvias significativas en la entidad.

Las autoridades señalaron que no se mantienen alertas activas por fenómenos meteorológicos severos.