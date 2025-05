$!Don Jesús Escobar: el último peluquero tradicional de la antigua Central Camionera de Culiacán

¿No se ha cansado de ser peluquero?

“Sinceramente no, porque mi oficio me sirve de terapia, y lo hago con gusto porque me gusta, me gustó desde que empecé, yo empecé a la edad de 19 años, ya trabajaba yo bien como cualquier peluquero tradicional, yo ganaba, para que me quejo si me ha ido bien”

Entre las memorias de don Jesús Escobar cuenta la vez que le cortó el cabello a un importante político que venía de la Ciudad de México, uno muy deportista y buen muchacho, dijo, y añadió: “Lastima que lo mataron...”

“A Colosio, a ese le corté el pelo una vez. Pero yo no supe, después me dicen ¿Sabes a quién le cortaste el pelo? a Colosio. Me dijo uno que lo conocía muy bien”

Don Jesús tiene 82 años, comparte su peluquería con un amigo de toda la vida que se quiere retirar cuando cumpla 80 años, no quiere llegar a viejo, dice entre risas burlonas.