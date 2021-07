$!Doña Martha Murillo de Gaxiola, una mujer que vivió para buscar a su hijo desaparecido

La honestidad es una de las cualidades de Murillo de Gaxiola, enumeró Camacho Loaiza, quien no necesitó apoyo del Gobierno para estar siempre en la lucha y que cambió su zona de confort en su casa, por buscar a su hijo en las calles.

“En el 2002, se crea la Fiscalía para la Investigación de Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, de nombre muy largo y alcances nulos completamente, pero para nosotros esto nos abre pequeña esperanza porque el Gobierno reconoció que hubo una mal llamada guerra sucia”, detalló, lo que permitió a familiares ver archivos que el Estado Mexicano había negado ser culpable de las desapariciones y no solo encontraron los nombres, sino imágenes de los hijos desaparecidos.

En esas fechas, Rosario Ibarra de Piedra estaba organizando a nivel nacional un movimiento de madres de presos y desaparecidos políticos, regularmente estudiantes y maestros disidentes que no agradaban al Estado mexicano por lo que los desaparecían o aniquilaban, y las sinaloenses recibieron la invitación para unirse, incluida Martha Murillo de Gaxiola, llevando a cabo manifestaciones, huelgas de hambre y presidentes de la República, pero no había respuestas favorables.

“Kalimán”, era el sobrenombre de Murillo de Gaxiola, y es así como Loza Ochoa se refiere a él, al recordarlo como uno de los cuatro jóvenes que fueron presos políticos, desde 1976, junto a Ramiro Valenzuela, Octavio Millán Alarid y un joven de Los Mochis.

Martha Murillo de Gaxiola, dijo el ex Ombudsman, tenía carácter fuerte, que no dirigía, pero siempre se hacía presente en las reuniones y toma de decisiones, además de que no le gustaba que fallaran a las tareas acordadas, designando tareas y cumpliendo acuerdos.

“Doña Martha era una persona de mucho carácter, de esas que podían estar frente al Gobernador o al Procurador, con todos los funcionarios con quienes se trataba esto y que de manera muy firme reclamaba sus derechos de madre con un hijo desaparecido”, declaró.

La muerte de Doña Martha Murillo Araujo o Murillo de Gaxiola, fue por causa natural a sus 95 años, siempre presente en la lucha por encontrar a su hijo y como un referente en Sinaloa en la búsqueda de hijos desaparecidos, fue la última madre del grupo formado en 1978 en morir, la última madre de Sinaloa de hijos desaparecidos en la guerra sucia.

“Una madre muy amorosa, muy digna, con una dignidad increíble, jamás bajó la mirada, jamás bajó la guardia, jamás abrazó o besó a un funcionario de la República o a un Gobernador, siempre la dignidad ante todo”.

Martha Camacho Loaiza

Activista