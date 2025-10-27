$!Donará Ayuntamiento más de $2 millones a Cruz Roja Culiacán como incentivo ante violencia

CULIACÁN._ El Gobierno Municipal donará a la Cruz Roja Delegación Culiacán 2 millones 784 mil pesos como incentivo ante la situación de violencia que afecta a la ciudad.
El punto de acuerdo, aprobado de manera unánime este lunes en sesión extraordinaria, señala que la solicitud fue presentada ante el Ayuntamiento por el presidente de la Cruz Roja Culiacán Emilio Escobosa Serrando.
Este, peticionó le fuera otorgado por parte del Gobierno Municipal un donativo económico para las y los trabajadores de dicha institución en virtud del cumplimiento de su labor de auxilio a la población de Culiacán.
La Tesorera Municipal, Aracely Nieblas Leal explicó que el beneficio alcanzará a 116 trabajadores de la institución.
Además, indicó que el recurso que se donará proviene de recursos propios del Ayuntamiento.
“Es como para un apoyo mensual de 2 mil pesos para cada uno entre socorristas y personal de servicio médico”.
“[El donativo es en razón] de la situación que estamos viviendo, de que pues hay muchos empleados estaban como que rotando y demás, entonces es como un incentivo pues para que la Cruz Roja siga atendiendo todos los llamados que tienen para la ciudadanía”, detalló.
El Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos indicó que hay otro recurso hacia la institución que proviene de la recaudación mensual del concepto “Cruz Roja” dentro del pago de predial, y no representa un gasto adicional para el Ayuntamiento.
Precisó que cada mes, lo recaudado en este concepto se entrega a la Cruz Roja y que en este caso se amplió el mecanismo de apoyo para cubrir de manera solidaria las necesidades actuales de la institución.
“El presidente de la Cruz Roja de Culiacán, si usted recordara hace un par de meses al presidente municipal sobre buscar pues también de manera solidaria, municipio brindar este apoyo para ampliar también la cobertura en ese sentido se abrió este mecanismo”.
El acuerdo se concreta ocho meses después de que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil prometiera el apoyo a la institución, tras una reunión con autoridades de la Cruz Roja derivada del ataque ocurrido el 31 de enero, cuando dos socorristas fueron interceptados y agredidos por civiles mientras atendían un auxilio a la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.
En aquella reunión, informó que habían acordado otorgar apoyo económico a la delegación de la Cruz Roja Mexicana en la ciudad para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y voluntarios.
Y que también el apoyo iría a reforzar el tema de seguridad para que los paramédicos salgan a brindar auxilios de cualquier tipo en la ciudad.