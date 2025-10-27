$!Donará Ayuntamiento más de $2 millones a Cruz Roja Culiacán como incentivo ante violencia

CULIACÁN._ El Gobierno Municipal donará a la Cruz Roja Delegación Culiacán 2 millones 784 mil pesos como incentivo ante la situación de violencia que afecta a la ciudad.

El punto de acuerdo, aprobado de manera unánime este lunes en sesión extraordinaria, señala que la solicitud fue presentada ante el Ayuntamiento por el presidente de la Cruz Roja Culiacán Emilio Escobosa Serrando.

Este, peticionó le fuera otorgado por parte del Gobierno Municipal un donativo económico para las y los trabajadores de dicha institución en virtud del cumplimiento de su labor de auxilio a la población de Culiacán.

La Tesorera Municipal, Aracely Nieblas Leal explicó que el beneficio alcanzará a 116 trabajadores de la institución.

Además, indicó que el recurso que se donará proviene de recursos propios del Ayuntamiento.

“Es como para un apoyo mensual de 2 mil pesos para cada uno entre socorristas y personal de servicio médico”.

“[El donativo es en razón] de la situación que estamos viviendo, de que pues hay muchos empleados estaban como que rotando y demás, entonces es como un incentivo pues para que la Cruz Roja siga atendiendo todos los llamados que tienen para la ciudadanía”, detalló.

El Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos indicó que hay otro recurso hacia la institución que proviene de la recaudación mensual del concepto “Cruz Roja” dentro del pago de predial, y no representa un gasto adicional para el Ayuntamiento.

Precisó que cada mes, lo recaudado en este concepto se entrega a la Cruz Roja y que en este caso se amplió el mecanismo de apoyo para cubrir de manera solidaria las necesidades actuales de la institución.