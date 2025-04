‘¿Dónde está el Alcalde de Culiacán?’, preguntan diputados del PAN tras jornada violenta

Al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, no se le ve más que en eventos, en lugar de atender la problemática de seguridad que sufre el municipio, cuestionó el Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Sinaloa.

La Diputada panista, Roxana Rubio Valdez, señaló que el Munícipe también debe asumir responsabilidad en las tareas de restauración del orden en la capital, y no dejarlo todo en manos de otros niveles de Gobierno.

Vertió el comentario tras una jornada en la que se registraron 12 homicidios en la capital sinaloense este 7 de abril. Nueve de ellos se perpetraron en un ataque armado a una clínica de rehabilitación en la colonia Colinas de San Miguel.

“Bueno, ¿dónde está el Alcalde? Nadie lo ve, yo le estaba dando como el beneficio de la duda, yo nada más lo veo en eventos, hubo unos dos, tres eventos, ¿dónde está el Alcalde? Todo se lo está dejando a Gobierno del Estado, el Alcalde también es responsable de lo que está pasando aquí en Culiacán”, apuntó la Parlamentaria.

Asimismo, la Legisladora aseveró que ninguna de las estrategias de seguridad pública implementadas por las autoridades han dado resultados.

Cuestionó la eficacia de la iniciativa “Culiacán en Movimiento”, que pretende blindar las principales zonas comerciales de la ciudad.

“¿Y el operativo que tanto presumieron? Ese operativo nocturno que dijeron que con eso iban a salvar al mundo, ¿dónde está? Que por cierto, ese operativo es viernes, sábado y domingo.

“¿Dónde estaba el operativo nocturno cuando atentaron con todas las personas del centro de rehabilitación? Creo que nada más quedó vivo uno. Claro que está pasando, hacen que no pasa nada, pero insito, ¿qué más tiene que pasar para que de verdad no hagan caso omiso a esto? Para que de verdad sí pongan atención en el estado de Sinaloa, tanto federal, estatal como municipal”, enfatizó Rubio Valdez.

El Diputado Jorge González Flores criticó que las acciones gubernamentales no han permitido recuperar la confianza de la ciudadanía, más allá de las cifras que presenten las autoridades en cuanto a la incidencia delictiva.

“Nosotros no vemos bajo ninguna circunstancia en qué momento podamos salir seguros a las calles, ya no se puede de día, ya no se puede de noche, la verdad son lamentables los amaneceres que tenemos aquí en Sinaloa, donde primero tengamos que checar el WhatsApp antes de decidir si vamos a ir a trabajar o no”, dijo.

Subrayó que resulta indispensable la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para monitorear y coordinar la estrategia desde Culiacán, y agregó que Sinaloa debe ser foco principal de la atención a nivel nacional.

“Las estrategias siguen siendo fallidas. La ausencia de Harfuch, la verdad es que no se da cuenta que Harfuch se le sigue necesitando en Sinaloa, Sinaloa debe ser prioridad nacional en materia de seguridad pública”, requirió González Flores.

El Legislador advirtió que el periodo vacacional de Semana Santa tendrá que ser un parámetro para calcular los efectos y resultados de los operativos.

“Esta Semana Santa va a ser la vara más alta con la que se va a medir Sinaloa para efecto de si las estrategias de seguridad pública sirvieron o no, porque hasta ahorita, a casi siete meses, no han servido para nada. Que nos disculpe quien nos tenga que disculpar, pero nosotros estamos del lado del ciudadano y el ciudadano tiene miedo a la salir a la calle por él y su familia”, puntualizó el Diputado del PAN.