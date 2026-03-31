‘Donde estén, acudan a una iglesia’: Obispo de Culiacán invita a no dejar la fe en vacaciones

En el inicio de la Semana Santa, el obispo de Culiacán exhortó a los fieles a no alejarse de la vida religiosa durante el periodo vacacional y a aprovechar estos días para fortalecer su relación con Cristo.

El llamado se dio en el marco de la Misa Crismal, una de las celebraciones más significativas de la Iglesia católica en estos días, donde se bendicen los santos óleos y los sacerdotes renuevan las promesas hechas el día de su ordenación.

“Donde quiera que estén, hay una iglesia, hay un templo a donde pueden acudir para celebrar estos misterios de nuestra fe”, expresó el Obispo Jesús José Herrera Quiñones para invitar a quienes saldrán de la ciudad a mantenerse cercanos a las celebraciones litúrgicas.

Subrayó que la Semana Santa representa una oportunidad para la conversión y la renovación espiritual.

“Estamos llamados a renovar junto con Cristo esta redención que él nos ha traído con su pasión, muerte y resurrección”, señaló.

Asimismo, recordó que todos los fieles, por su bautismo, forman parte de un “pueblo sacerdotal”, por lo que su participación en las celebraciones también es fundamental.

En su mensaje, también hizo un llamado general a la sociedad a vivir estos días con responsabilidad.

Invitó tanto a creyentes como a no creyentes a abrirse al cambio interior y a dejar aquello que impide vivir en amor y fraternidad.

Pidió atender las recomendaciones de las autoridades durante este periodo, al advertir que el autocuidado es clave para evitar incidentes.

“Sabemos que no podemos actuar ni andar con plena libertad porque no están las condiciones suficientes para poder hacerlo. Entonces, pues a cuidarnos cada uno de nosotros.”, dijo.