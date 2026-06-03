Dorely Medina Leal impartirá conferencia magistral en Culiacán durante el SumaFest 2026

La joven científica mexicana Dorely Medina Leal ofrecerá la conferencia magistral “De la chispa al impacto” este miércoles 4 de junio en el Modular Inés Arredondo, en el marco del SumaFest 2026, un encuentro enfocado en la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social en Sinaloa.

El evento, organizado por Suma Sociedad Unida IAP, se desarrollará de 10:00 a 12:00 horas y reunirá a estudiantes de secundaria de Culiacán y Navolato, así como docentes, líderes comunitarios y organizaciones civiles.

Suma es una organización dedicada a impulsar proyectos de paz, liderazgo juvenil y participación comunitaria, mediante programas enfocados en fortalecer la convivencia y prevenir la violencia en entornos escolares y sociales.

La conferencia de Dorely Medina Leal forma parte de las actividades centrales de esta cuarta edición del SumaFest, donde también se presentarán proyectos comunitarios desarrollados por adolescentes dentro de sus escuelas como parte del programa “Sumando por la Paz”.

Medina Leal es estudiante de Medicina y ha sido reconocida internacionalmente por sus investigaciones en biomedicina aeroespacial.

En 2025 se convirtió en la primera mexicana en recibir el “Global Rising Star Award” del Space Generation Advisory Council, distinción otorgada a jóvenes destacados en temas espaciales y científicos.

De acuerdo con los organizadores, la charla “De la chispa al impacto” busca inspirar a las juventudes a transformar sus ideas en acciones con impacto social, así como fomentar el liderazgo positivo entre adolescentes sinaloenses.

Durante el SumaFest también habrá presentaciones artísticas, dinámicas para estudiantes y la participación de jóvenes identificados como “Líderes de Paz”, quienes compartirán experiencias y estrategias para mejorar la convivencia en sus comunidades escolares.