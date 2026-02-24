Dos activistas se manifiestan y Congreso de Sinaloa decide suspender sesión

La sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado de Sinaloa fue suspendida este martes luego de que dos activistas ingresaron al Salón Constituyentes para manifestarse y exigir el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.

La interrupción ocurrió mientras se desarrollaba la sesión extraordinaria.

Posteriormente, los trabajos legislativos fueron trasladados a la Sala Adjunta, con el fin de continuar con la agenda prevista.

Una de las manifestantes fue Dignora Valdéz López, policía municipal de Ahome, quien señaló que existe una recomendación de la CEDH derivada de una denuncia por presunto acoso laboral y sexual dentro de la corporación, la cual, afirmó, no ha sido atendida en más de dos años.

Valdéz López fue separada de su cargo al inicio del conflicto; sin embargo, obtuvo un amparo judicial que permitió su reincorporación.

Tras regresar, ha denunciado que se le asignaron tareas distintas a las que desempeñaba anteriormente.

También se manifestó la activista Ximena con Equis, quien expuso que desde hace más de seis meses se emitió una recomendación relacionada con una denuncia presentada contra la titular del Registro Civil del estado, por violaciones a sus derechos al intentar realizar un cambio de nombre.

”Lo único que pedimos es que llamen a comparecer, claro que pueden hacerlo, o sea, no mamen”, expuso Ximena con X.

Entre sus peticiones solicitaron que se convoque al pleno de la 65 Legislatura a un periodo extraordinario para que se atiendan sus casos de manera inmediata.

Tras un intercambio con personal de seguridad, ambas ingresaron también a la Sala Adjunta, donde continuó la sesión, a fin de mantener la presión para que sus planteamientos sean atendidos.