$!Dos aspirantes declinan contender por la dirigencia del STASAC; va Zayda Flores y Homar Salas

De acuerdo con la convocatoria emitida por el sindicato, el proceso contemplaba una primera etapa de preregistro y posteriormente el registro formal de planillas, requisito indispensable para quedar en la boleta electoral. El plazo límite para completar este trámite vencía a las 15:00 horas del viernes 23 de enero.

La contienda por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán para el periodo 2026–2029 se redujo luego de que dos de los cuatro aspirantes que habían realizado su preregistro declinaran participar durante el cierre oficial del registro de planillas.

Sin embargo, el último día del registro, Manuel Alfonso Espinoza Ramos y Julio Duarte Apán, actual titular del STASAC, anunciaron por separado su decisión de no continuar en la contienda, pese a haber manifestado públicamente su intención de competir por la dirigencia sindical.

Julio Duarte Apán informó su declinación a través de un video, en el que explicó que su decisión obedece a motivos de salud y personales.

“En esta ocasión he decidido no participar en las contiendas. El motivo es porque he tenido unos días con salud no muy buena y ahorita prefiero invertirle tiempo a eso, precisamente, a mi salud, a mi familia, obviamente, a ustedes, porque vamos a seguir siendo Secretario General de aquí hasta mayo para seguirlos atendiendo y también sacando los pendientes”, expresó.

Duarte Apán encabeza el sindicato desde 2020 y, aunque se retira del proceso electoral, continuará al frente del STASAC hasta la conclusión de su periodo estatutario.

Por su parte, Manuel Alfonso Espinoza Ramos dio a conocer su declinación mediante un comunicado dirigido a sus simpatizantes, en el que agradeció el respaldo recibido y señaló que su retiro se debe a razones personales.

“He tomado la difícil decisión de no continuar en la contienda por la dirigencia del STASAC. Esta determinación obedece estrictamente a motivos personales que requieren mi total atención en este momento”, indicó, al tiempo que expresó su deseo de que “vengan cosas buenas para nuestro sindicato”.

Con estas decisiones, únicamente dos aspirantes completaron el registro de sus planillas dentro del plazo establecido.

Entre ellas, Homar Salas Gastélum quien completó el registro de su planilla desde el jueves 22 de enero.

Mientras que Zayda Janeth Flores Manjarrez, formalizó su inscripción al mediodía del viernes y acudió acompañada de un notario público para dejar constancia de que, en caso de resultar electa, no buscará la reelección.

Flores Manjarrez, integrante del actual comité sindical y secretaria de Salud e Higiene del STASAC, señaló que uno de los ejes de su propuesta es limitar la reelección continua en la dirigencia sindical.

“Uno de mis principales compromisos es la no reelección... ante notario público se va a dar fe de que solamente vengo por un periodo... que haya piso parejo para el resto o para los aspirantes que en su momento salgan”, afirmó.

La aspirante reconoció formar parte de la administración actual, pero sostuvo que sus convicciones y la visión sobre las necesidades del sindicato han cambiado, lo que la llevó a buscar la Secretaría General.

“Los ideales cambian, mis convicciones cambian, yo veo unas necesidades que realmente a lo mejor el comité actualmente no lo miraba”, señaló.

El proceso electoral del STASAC continuará conforme al calendario establecido, con miras a la elección programada para el próximo 13 de febrero de 2026, durante la Asamblea General Ordinaria, mediante voto directo, personal, libre y secreto de las y los agremiados.