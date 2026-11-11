Dos comercios ya conectaron sus cámaras de seguridad al C4 en Sinaloa

CULIACÁN._ Dos establecimientos comerciales ya conectaron sus cámaras de videovigilancia al sistema del C4 en Sinaloa, como parte de un proyecto para incorporar a negocios particulares a las labores de monitoreo y atención de emergencias, informó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López.

“Ya hay dos comercios que se conectaron y eso es lo que queremos, generar confianza en los comercios”, señaló.

El funcionario explicó que mantienen mesas de trabajo con distintos comercios para ampliar la conexión de sus sistemas de videovigilancia, cuyos representantes han mostrado interés en participar.

Sin embargo, aclaró que el mecanismo contempla que las autoridades únicamente puedan acceder a las imágenes cuando el establecimiento active un botón de alerta, y no de manera permanente.

“Únicamente cuando ellos presionen el botón de alerta se va a encender la cámara y no antes”, explicó.

Téllez López señaló que una de las inquietudes de los comerciantes es que las autoridades puedan observar permanentemente el interior de sus establecimientos, por lo que buscan generar confianza y aclarar cómo funcionará el mecanismo.

“Cuando se apriete el botón, únicamente se abre la imagen y nosotros podemos observar”, puntualizó.

El Secretario no detalló cuáles son los dos establecimientos que ya se incorporaron al proyecto ni cuántos comercios se espera conectar en total.

Este proyecto también se ha planteado con el sector restaurantero de Sinaloa. En octubre, la presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, informó que se trabajaba en una prueba piloto para incorporar a alrededor de 100 restauranteros a la red de vigilancia del C4.

Para ese esquema se contempló la adquisición de cámaras especiales compatibles con las torres de videovigilancia y el sistema del C4, con un costo aproximado de 13 mil pesos por equipo.

La propuesta contemplaba identificar primero a los establecimientos interesados y seleccionar las ubicaciones de acuerdo con las necesidades de vigilancia y los puntos estratégicos de la ciudad, con zonas como Barrancos, Cuatro Ríos, Tres Ríos y el primer cuadro del Centro de Culiacán entre las consideradas.

La incorporación de cámaras particulares forma parte de la estrategia para ampliar las herramientas de vigilancia y prevención mediante la colaboración entre autoridades y empresarios.