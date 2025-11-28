Dos diputados de Morena no acuden a la comparecencia del Gobernador en el Congreso de Sinaloa

En la reunión de trabajo realizada este viernes en el Congreso del Estado, dos diputados del grupo parlamentario de Morena no estuvieron presentes durante la comparecencia del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien acudió para exponer los resultados de su Cuarto Informe de Gobierno.

Los legisladores ausentes fueron Pedro Alonso Villegas Lobo y Ambrocio Chávez Chávez, ambos integrantes de la bancada mayoritaria.

Su ausencia quedó registrada en el pase de lista previo al inicio de la sesión, donde el resto del grupo parlamentario sí estuvo presente para escuchar la intervención del Mandatario estatal.

La comparecencia del Gobernador se desarrolla conforme al protocolo, con la exposición de los avances en áreas como desarrollo social, infraestructura, educación, seguridad pública y programas sociales, así como respuestas a inquietudes planteadas por las distintas fracciones parlamentarias.

La inasistencia de los dos diputados quedó registrada al tratarse de integrantes del partido que encabeza el Ejecutivo estatal.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si la ausencia de Villegas Lobo y Chávez Rangel respondió a motivos personales o agenda previa.

Tampoco se ha emitido comunicación oficial desde sus oficinas legislativas para explicar las razones.