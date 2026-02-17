Dos vehículos y seis personas, los involucrados en el ataque contra los diputados del MC, asegura la fiscal

Serían seis, que viajaban en dos camionetas, los involucrados en el ataque armado que dejó malheridos a los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, hace dos semanas, aseguró la Fiscal de Sinaloa Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Los presuntos responsables fueron identificados por los restos de huellas dactilares que dejaron en los vehículos en que se movieron y luego abandonaron, además de videos de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el transcurso de los legisladores y los agresores.

“Tenemos ahorita aproximadamente que son dos vehículos identificados, aproximadamente seis personas”, dijo Sánchez Kondo a medios.

“Tenemos identidad que han surgido de los videos que han recabado la Policía de Investigación, tanto del lugar del hecho, como del trayecto que estas personas hicieron el recorrido”.

Sin embargo, la Fiscal recalcó que todavía hay trabajo por hacer y que mucha de la información la mantiene la Fiscalía General de la República como el responsable de la procuración de justicia en este caso.

“Es un asunto que se está trabajando, está en la investigación, información, al respecto de lo que va al avance de la investigación, pues no se lo puedo proporcionar”, admitió al principio.

“Sin embargo, es un asunto que se está trabajando. Estamos recabamos cámaras de videograbación de todo el recorrido que dieron los presuntos responsables, así como también solicitamos las cámaras al exterior del Congreso del Estado y estamos recabando ahorita entrevistas a distintas personas”.

Sobre la persona que fue detenida y de alguna involucrada con el ataque, dijo que sabe que estuvo detenida por el área de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“Es un asunto que maneja la Fiscalía General de la República y no tengo acceso yo a la información de la detención, si fue en flagrancia, si tiene relación exacta con el hecho”, agregó.

Luego explicó que el tema de la recaudación de pruebas, como los restos de huellas dactilares, ya les han arrojado resultados positivos.

“Tenemos personas, tenemos identidades, estamos trabajando el tema de la identificación por los fragmentos de huellas que recabamos de los vehículos asegurados, de las personas que utilizaron el lugar del hecho”, dijo.

“Estamos trabajando para la identificación de esos fragmentos de huellas para la base de datos distinta. Tenemos colaboración ya con autoridades federales y locales y si estamos trabajando en esa comparativa”.

Admitió que todavía no es posible judicializar el caso ni girar las órdenes de aprehensión, pero ya falta poco.