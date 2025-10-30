$!Dota Gobierno de Sinaloa de tractor, dron y autobús a la Universidad Tecnológica de Culiacán

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya entregó a la la Universidad Tecnológica de Culiacán diverso equipamiento que incluye un autobús, un tractor, un dron para prácticas agrícolas, mobiliario y herramientas para las carreras de ingeniería.

Durante el encuentro con la comunidad universitaria, el Mandatario estatal reconoció el trabajo de los estudiantes y los exhortó a seguirse preparando en las nuevas áreas profesionales que demanda el País.

“Cada carrera que ustedes tomen tiene su importancia, tiene su aplicación, la que hayan escogido. No es una carrera en sí misma la que tiene la importancia, esa importancia se la vamos a dar nosotros, si Felipe quiere cuidar el medio ambiente, entonces tiene que prepararse muy bien, porque son carreras de punta, son carreras del momento”, expresó Rocha Moya.