$!Dota Gobierno de Sinaloa de tractor, dron y autobús a la Universidad Tecnológica de Culiacán

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya entregó a la la Universidad Tecnológica de Culiacán diverso equipamiento que incluye un autobús, un tractor, un dron para prácticas agrícolas, mobiliario y herramientas para las carreras de ingeniería.
Durante el encuentro con la comunidad universitaria, el Mandatario estatal reconoció el trabajo de los estudiantes y los exhortó a seguirse preparando en las nuevas áreas profesionales que demanda el País.
“Cada carrera que ustedes tomen tiene su importancia, tiene su aplicación, la que hayan escogido. No es una carrera en sí misma la que tiene la importancia, esa importancia se la vamos a dar nosotros, si Felipe quiere cuidar el medio ambiente, entonces tiene que prepararse muy bien, porque son carreras de punta, son carreras del momento”, expresó Rocha Moya.
Los apoyos entregados incluyeron la rehabilitación eléctrica de los campos deportivos, una rampa elevadora de vehículos, una trampa de grasas para prácticas en Ingeniería Automotriz, así como un tractor y un dron de fumigación para Ingeniería Agrícola Sustentable y Protegida.
La Rectora Ana Lucía Escobar Chávez agradeció los apoyos y señaló que estos recursos permitirán fortalecer la formación práctica de los alumnos.
“El día de hoy significa para nuestra comunidad la materialización de anhelos, la posibilidad de contar con apoyos para mejorar la tarea educadora, formadora de mujeres y hombres para incorporarse a la sociedad sinaloense y por eso va nuestro agradecimiento a nuestro gobernador por su apoyo”, dijo.
La UTC, ubicada dentro de la Ciudad Educadora y Sustentable del Saber, ofrece actualmente programas en Ingeniería Agrícola Sustentable y Protegida, Ingeniería Ambiental, Energías Renovables, Sistemas Automotrices, Tecnología de la Información, así como las licenciaturas en Gastronomía y en Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia.
A nombre de los estudiantes, hizo uso de la voz la joven Cristina Bustos Benítez, alumna de la carrera de Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida.
“Gracias a este apoyo nosotros los estudiantes podemos aprender con herramientas reales, desarrollar competencias profesionales y contribuir de manera más eficiente al crecimiento de la sociedad. Doctor Rubén Rocha Moya reciba de parte de toda nuestra comunidad universitaria nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por impulsar la tecnología, la innovación hacia una educación de calidad”.