“Hay que ver ese reportaje de ustedes, porque normalmente no es fidedigno, porque parten de la idea que eso ocurrió”, expuso.

“Ya lo he encontrado y lo sé, no tengo que decir quién, pero he encontrado a Marinos con huaraches. Se uniforman de Marinos, por eso también me representa cierta duda el tema de los reportajes que hacen los periódicos. Tengo dudas, porque no hay rigor. Ya me he encontrado con que no hay rigor”.

Puntualizó que el tema de seguridad ha sido utilizado para atacar con dolo la actual administración estatal y federal.

“Los periódicos tienen licencia para decir lo que les dé la gana. Sin embargo hay muchos reportajes que reconozco de Noroeste y de los demás periódicos”, dijo.