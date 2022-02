Duplicar revisiones en el penal de Culiacán para recuperar el control, propone Jenny del Rincón

Para recuperar el control dentro del penal de Culiacán las autoridades deberán redoblar esfuerzos, aplicar más revisiones, y no tolerar fallas, apuntó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Guillermo Jenny del Rincón.

“Se tiene que poner mayor observancia al interior de los penales, no solamente pues hacer las revisiones de rutina que se hacen sino duplicar ahí este tema de revisiones, y retomar el control absoluto que debe de tener la autoridad en los penales”, dijo.

La mañana de este viernes, en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública al interior del penal, se localizaron un millón 250 mil pesos en efectivo, dos cajas con mariguana, siete armas cortas y seis armas largas, entre las cuales resaltan fusiles R15. Todo lo asegurado se hizo en el módulo 6 y 8.

“Siempre que hay un tema al interior de un penal los custodios deben ser investigados, no tiene vuelta de hoja. El custodio que no tenga la capacidad que hacer su trabajo tiene que ser retirado y tiene que ser removido. No debe haber ninguna tolerancia, ni la más mínima, ni custodios, ni agentes de la policía”, destacó el funcionario.

“Si cada que se encuentren armas, cada que se encuentre una irregularidad dentro del penal, se tienen que poner a investigación a los custodios”