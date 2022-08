Durante 2022, la Auditoría Superior de la Federación auditará 13 Ayuntamientos de Sinaloa; en 2023 serán los 18

Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, este año se llevarán a cabo 13 revisiones en Ayuntamientos de Sinaloa, informó el auditor especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga Delgado, de visita en el estado.

El funcionario federal resaltó que antes solamente se auditaban cuatro municipios, y que esta vez serán 13 a los que se les revisará la aplicación de su gasto federalizado.

Así mismo, adelantó que para el próximo año serán 18 municipios, es decir, el total de los Ayuntamientos del estado.

Barriga Delgado explicó que anteriormente la ASF hacía un sorteo para escoger una pequeña muestra de municipios a auditar, que era de 240 Ayuntamientos, pero en este año, ese número se incrementó a 616 municipios, cantidad que representa alrededor del 25 por ciento del total de municipios que hay en el País.

“Ya se acabó ese modelo donde la Auditoría Superior de la Federación seleccionaba un número pequeñito de municipios y decíamos: ah bueno, no salí sorteado en este año, pues me quedo con la tranquilidad de que no pasó nada y espero si me toca sorteo el próximo año”, comentó.

“Esto ya no va a ser así, la Auditoría Superior de la Federación ya llegó para quedarse, y no solamente con estos 13 municipios, sino que el año que entra tendremos esta cobertura de manera universal en el estado de Sinaloa, y así iremos sumando al resto de los estados”.

En este sentido, la Secretaria de Transparencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda, informó que en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2021, la ASF programó 21 auditorías al Gobierno del Estado, seis de ellas por medios electrónicos y 15 de manera presencial.

Como parte de la primera etapa de fiscalización, ya se concluyeron las primeras tres auditorías, la 1625, con título Fondo de Aportaciones Múltiples; la 1627, con título Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y la 1629, con título Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

“Por lo anterior se concluye que de acuerdo con los resultados publicados en los informes del 30 de junio de este año, tres auditorías han cumplido la primera etapa de fiscalización con resultados positivos, de ahí que los trabajos de fiscalización que hoy nos ocupan en los municipios que no habían sido revisados en cuanto a las participaciones federales”, dijo.

El Gobernador Rubén Rocha Moya recibió en Palacio de Gobierno al funcionario de la ASF, para dar inicio al paquete de Auditorías Colmena, mediante las cuales la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará el gasto federalizado de la cuenta pública 2021 en 13 municipios de Sinaloa.

Durante su mensaje a los presidentes municipales convocados y a sus representantes reunidos en el Auditorio de Palacio de Gobierno, el Gobernador los exhortó a ser transparentes en el manejo de estos recursos federales.

“Yo los invito a todas, a todos, a que hagamos las cosas bien, ayúdenles a sus presidentes, a sus presidentas”, comentó.

“Es muy importante esto, porque en los gobiernos de la 4T estamos impulsando la cultura de la transparencia, el combate a la corrupción; está demostradísimo que alcanza el dinero si no se hace mal uso de él, si tienes disciplina financiera”, precisó.