El 62 por ciento de la población de Sinaloa reportó sentirse insegura dentro del estado durante el 2023, de acuerdo con un estudio del Instituto por la Economía y la Paz, mismo que posicionó a la entidad en el puesto 19 del Índice de Paz México 2024.

De acuerdo con Carlos Juárez Cruz, director del IEP, el estado está debajo incluso de la media nacional en este registro, pues en México cerca del 75 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en 2023.

Contrario a la tendencia de los últimos nueve años, en los que presentaron disminución, para el 2023 repuntaron crímenes como el homicidio por cada 100 mil habitantes, que aumentó en un 12 por ciento, mismo porcentaje en que crecieron los homicidios con arma de fuego.

Por otro lado, hay ilícitos que mantienen una alza constante en ese periodo de tiempo, que fueron la violencia familiar que subió un 197 por ciento desde 2015, así como la violencia sexual que se disparó en un 137 por ciento.

Pese a estas cifras, Sinaloa se ha establecido en las posiciones medias en los índices de paz a nivel nacional, según Carlos Juárez, quien enfatizó en los retos que enfrenta el estado.

“De media tabla para arriba. Y aunque hay algunos altibajos, vemos que Sinaloa se ha posicionado ya a mitad de la tabla a nivel nacional. Algunos desafíos persisten, por ejemplo, si bien el homicidio bajó en casi un 50 por ciento en los últimos nueve años, en el último año los homicidios incrementaron un 12 por ciento”, dijo Juárez Cruz.

“(Violencia sexual y familiar) Son violencias principalmente contra las mujeres, ejercidas principalmente por hombres en los entornos cercanos a las víctimas”, manifestó.

“Esta violencia de género tiene unos factores muy claros: hay una parte cultural, la forma en que los hombres hemos aprendido a ser hombres, las masculinidades, cómo nos relacionamos con las mujeres, con las personas de la diversidad, con los otros hombres, cómo ejercemos nuestra masculinidad, hay una cultura que promueve la violencia, que promueve la competencia, la fuerza, todo lo que parece masculino, aunque no necesariamente lo es, y así lo aprendemos desde niños”.

Destacó que, pese al estigma que se tiene, Sinaloa abandonó desde hace años los primeros lugares en términos de inseguridad en el país, pues esos puestos son ocupados ahora por entidades como Colima, Guanajuato, Zacatecas o Morelos.

Como parte de los factores que abonan a la inseguridad, señaló la crisis de desapariciones que enfrenta Sinaloa y México, misma que se agravia con altos índices de impunidad.

“Necesitamos investigar, necesitamos buscarles. No sabemos quién se los lleva, para qué se los llevan, si es el mismo fenómeno a lo largo del país o si cambia de acuerdo a la región. Lo que yo diría en este sentido es ¿qué país somos en el que desaparecen 120 mil personas? O las desaparecen, y no se detiene nada y la vida sigue tan tranquila, y no va a haber justicia, no se investiga, no se acompaña a los familiares y parece que lo vemos todos los días, son las familias las que están buscando a sus desaparecidos, no son las instituciones”.