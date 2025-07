$!Durante sismo, vecinos de Cañadas, en Culiacán, evacuaron sus casas por temor a derrumbes

“Se salió la gente por seguridad porque no sabemos tú si va a volver, fue ligero y rápido, pero la gente por miedo se sale a la calle, porque está más seguro, estos edificios son muy viejos, tienen 37, 40 años”.

La situación lo puso en alerta, pues los sismos no son comunes en Sinaloa.

No obstante, agregó que no hubo viviendas agrietadas, a pesar del terremoto, o al menos no había escuchado comentarios.

Norma Espinoza estaba en la azotea, en el cuarto piso de los departamentos, acababa de subir a lavar el trapeador cuando la tierra retumbó.

“Estaba en la azotea, hablando por teléfono con mi hermano cuando sentí que vibró y lo escuché también, le pregunté a mi hermano ‘¿está temblando?’, ‘sí’, me dijo, porque él vive en Villas del Real y estaba en el carro, ‘sí, me meció todo’, dijo, ‘inclusive toda la gente se está saliendo de sus casas’” relató la mujer.

“Cuando terminé de hablar con él, me bajé y estaba lleno de gente aquí afuera, se salieron de sus casas, pero sí revisé que no hubiera cuarteaduras ni nada y todo muy bien”, recordó.

La también presidenta del Comité de Vecinos del Sector 1 de Infonavit Cañadas comentó que hay quienes piensan que con un terremoto se podrían caer los edificios del sector; sin embargo, aseguró que depende de los departamentos, pues al menos donde vive ella, los cimientos son fuertes.