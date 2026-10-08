Economía busca atender a sectores costeros de Sinaloa afectados por inundaciones con programas existentes

Aunque la Secretaría de Economía de Sinaloa no cuenta con un programa diseñado exclusivamente para entregar apoyos económicos a los campos pesqueros, existen esquemas de equipamiento y financiamiento que pueden ser utilizados para atender las necesidades de las comunidades costeras, informó su titular, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

El Secretario señaló que la dependencia mantiene atención en las zonas costeras desde antes de las recientes afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales, debido a las dificultades que han enfrentado sectores como el pesquero y restaurantero durante los últimos dos años.

Indicó que actualmente se contemplan proyectos con restauranteros de Altata y trabajos con empacadoras de camarón en Mazatlán, además de una estrategia que se desarrolla junto con el Gobierno federal para atender al sector camaronero.

En el caso de los campos pesqueros, Aguerrebere Espitia explicó que la Secretaría puede recurrir a programas que ya existen, como Equipa, mediante el cual se destinan recursos para fortalecer con equipamiento a unidades productivas.

Aclaró que la dependencia no dispone de una bolsa específica para entregar dinero directamente a pescadores, aunque existen esquemas de financiamiento y otros mecanismos de apoyo que pueden gestionarse de acuerdo con cada situación.

“Es un esfuerzo transversal”, señaló al explicar que la atención de las comunidades costeras requiere la participación de distintas áreas del Gobierno estatal, entre ellas Economía, Pesca, Agricultura, Turismo, Bienestar y Seguridad.

Aguerrebere Espitia agregó que la Secretaría también participa en las mesas de Protección Civil y se mantiene atenta a las comunidades que han resultado afectadas recientemente.

Hasta el momento, dijo, no han recibido una solicitud formal de apoyo derivada de estos últimos acontecimientos.

Además de los programas dirigidos a sectores productivos, la Secretaría mantiene disponibles alrededor de 300 millones de pesos en créditos para empresas sinaloenses.

Informó que hasta ahora se han colocado aproximadamente 150 millones de pesos y llamó a los empresarios a solicitar los recursos disponibles.

Los financiamientos tienen un monto promedio cercano al millón de pesos, un plazo de hasta cinco años y una tasa de interés de 14.75 por ciento.

Una de las principales ventajas, explicó, es que las garantías son aportadas por el Gobierno estatal en coordinación con los ayuntamientos, por lo que los empresarios no necesitan comprometer sus propiedades.

El esquema está dirigido a empresas de los sectores secundario y terciario, entre ellas restaurantes, comercios, negocios de transformación y empresas relacionadas con la construcción.

El Secretario también señaló que el Gobierno estatal puede intervenir en casos particulares de negocios afectados por siniestros, aunque no exista un programa creado específicamente para esas situaciones.

Como ejemplo, mencionó el caso de cuatro locatarios de un mercado de El Fuerte que resultaron afectados por un siniestro y para quienes se busca una alternativa que les permita reactivar sus actividades.

En estos casos, explicó, la respuesta puede involucrar a distintas dependencias y autoridades municipales, desde acciones de infraestructura hasta apoyos de equipamiento o, en caso de ser necesario, la gestión de algún apoyo económico o en especie.

Aguerrebere Espitia sostuvo que el objetivo es que los programas y recursos disponibles puedan utilizarse para mantener activas las empresas y apoyar a los sectores productivos que atraviesan alguna contingencia.