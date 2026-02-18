Economía de Sinaloa atribuye caída del empleo formal a estacionalidad y subregistro laboral

Tras la caída del empleo formal registrada en Sinaloa al inicio de 2026, el Secretario de Economía estatal, Feliciano Castro Melendrez atribuyó la disminución a factores estructurales como la estacionalidad de la agricultura y la falta de formalización laboral.

Castro Meléndrez explicó que los ciclos productivos, especialmente en la agricultura, provocan variaciones en el empleo.

Añadió que existe subregistro en el caso de los jornaleros agrícolas y en actividades que operan sin registros formales, incluso en establecimientos establecidos.

“... la propia estacionalidad de algunos sectores concretamente la agricultura registra altibajos en el proceso de del empleo, pero además tenemos un subregistro en él particularmente en el tema de los jornaleros agrícolas, así como la necesidad de avanzar a la formalidad”, mencionó.

Sobre el contexto de seguridad, el funcionario reconoció que algunos sectores podrían haberse visto impactados por la crisis, aunque sostuvo que la dinámica económica responde principalmente a la lógica del mercado.

“Pues seguramente habrá algunos espacios que se han visto impactados, pero el tema de la economía tiene que ver con la lógica del mercado esencialmente”, apuntó.

El Secretario destacó que el plan económico contempla avanzar hacia la industrialización para generar empleos más estables.

También señaló avances en construcción y turismo, así como el potencial de la minería, con 35 proyectos en exploración o producción.

“Esperemos que las circunstancias mejoren, que el empleo mejore y el plan que tenemos que trabajar habría que considerar diversas variables primero, tenemos que avanzar hacia la industrialización de Sinaloa para generar más empleos, más estables y mejor pagados. En ese sentido, hay un plan, se está avanzando”.

Datos del IMSS indican que el estado inició 2026 con 605 mil 260 trabajadores afiliados, 8 mil 130 menos que en enero de 2025, en medio de una tendencia de debilitamiento del empleo formal durante el último año.