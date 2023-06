Edna Fong Payan y Delia Barraza Sámano, dos mujeres sinaloenses que construyeron sus empresas desde cero y por sí solas expusieron sus historias de éxito en un evento realizado por la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.

El evento, que representó el ciclo de una serie de exposiciones denominadas Mujeres Rescatando Sinaloa, fue organizado por la dependencia estatal a cargo de María Teresa Guerra Ochoa y contó con la presencia de la Fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez Estrada y el coordinador General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación Carlos Karam Quiñones.

La exposición de historias de éxito comenzó con Edna Fong Payan, empresaria dueña de la empresa de bebidas Jaztea que ha sido líder del gremio empresarial en el estado y ha recibido proyección a nivel nacional.

Fong Payán inició la empresa de té helado después del fallecimiento de su padre y tras una temporada ayudando en el negocio familiar, un restaurante de comida china. Después de cursar la carrera de arquitectura se asentó en Sinaloa por asuntos familiares y dio inicio a la que años más tarde sería una importante empresa sinaloense.

En un principio el té se envasaba y comercializaba por Edna Fong con ayuda de sus familiares, pero después se convirtió en una empresa de alcance nacional.

“Me gusta mucho equilibrar lo que es mi familia, mi negocio y mis amigos, yo creo que eso todos lo que me conocen saben muy bien lo que digo. Siempre he tratado de hacer ese balance”, expuso la empresaria.

“Sí me perdí algunas cosas de ellos por los viajes, pero yo creo que son muy grandes las satisfacciones que tienes a través del tiempo, además de que como empresaria tú puedes disponer de tu tiempo y decir ‘ahorita puedo hacer esto a tales horas’, así he tratado de llevar mi vida”.

En 2012, Edna Fong Payán fue reconocida por la revista Expansión, además fue la primera mujer en Sinaloa en ocupar el cargo de la dirección de Coparmex.

“Me siento muy satisfecha con lo que he hecho hasta ahora”, expresó.

La charla continúo con la intervención de Delia Barraza Sámano, química fármaco bióloga que en 1994 fundó laboratorios Delia Barraza.

La empresa se ha constituido con un alcance nacional, al tener sucursales en Sinaloa y Baja California.

Barraza Sámano expuso que inició su proyecto sin un respaldo económico, y este tuvo momentos en el que se tambaleó, pero permaneció y se consolidó como una relevante firma sinaloense.

“El dinero fue unos de los retos que yo vencí. Siempre yo he tenido en la cabeza que hay que hacer que las cosas sucedan”, dijo.

“Con o sin dinero hay que ver cómo le vas a hacer. A mí no me digas por qué no pudiste, a mí dime cómo le hiciste para lograrlo. Hay que hacer las cosas lo mejor posible y por añadidura viene lo demás”.

Al culminar con la exposición de sus historias, ambas empresarias fueron reconocidas por la Secretaría de las Mujeres con constancias por escrito.