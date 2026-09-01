Eduardo Ortiz levanta la mano para buscar la gubernatura de Sinaloa por el PAN

El presidente del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, anunció este martes que se registrará en el proceso interno del partido para buscar la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027.

Durante la rueda de prensa semanal del partido, Ortiz Hernández confirmó que este mismo 1 de septiembre ingresará a la plataforma habilitada por Acción Nacional para registrar su intención de participar.

“Yo el día de hoy me voy a inscribir, voy a poner mi nombre en esa plataforma del PAN para ser el próximo Gobernador de Sinaloa”, declaró.

El dirigente municipal señaló que su decisión también responde a las peticiones que ha recibido de panistas durante recorridos por el estado, particularmente en Los Mochis, donde sostuvo recientemente una reunión como consejero estatal.

“Me insistían de que pues ya me registrara, que tuviera la oportunidad de ser el próximo Gobernador y pues ahí vamos a trabajar para eso”, comentó.

Ortiz Hernández reconoció que ha participado anteriormente en procesos electorales en los que ha ganado y perdido, pero aseguró que continuará buscando espacios para competir.

“Lo que menos se puede hacer es retirarte, irte a tu casa. El asunto que estamos viviendo en Sinaloa es terrible y bueno, aquí levanto la mano para participar”, expresó.

Su registro se suma a los nombres que ya han manifestado públicamente su interés y registro para participar en el proceso panista rumbo a 2027, entre ellos las Diputada local Roxana Rubio, la Diputada del PRI Paola Garate Valenzuela y el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

El panista sostuvo que todavía está pendiente definir si Acción Nacional competirá solo o buscará una alianza con otros partido y que será la estructura local del partido la que valore la conveniencia de construir un frente opositor.

También señaló que espera que más personas se registren en el proceso interno y que esto permitirá ampliar las opciones antes de definir quién será el candidato.

“Esperemos que ciudadanos también se animen para que seamos muchos los contendientes y que salga mejor”, dijo.