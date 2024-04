Ante la crisis hídrica por la que atraviesa Sinaloa, el candidato al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Eduardo Ortiz Hernández, consideró que lo que hay que hacer es invertir en tecnificación y mejorar los módulos de riego.

“Hay mucha merma en el transcurso, desde que salen de las presas, va por los canales y llega al cultivo. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Hacer una limpieza, meter ese dinero para que pueda transitar mejor el agua y además invertirle a que el productor pueda tener un riego tecnificado”.

Aseguró que el 85 por ciento del agua que hay en las presas de Sinaloa se va al sector agrícola, por lo que es necesario aplicar este tipo de medidas, aunque también se requieren cambios en las zonas urbanas para evitar fugas y eficientar su uso.

De acuerdo con el reporte del 9 de abril de 2024 de la Comisión Nacional del Agua, las presas de Sinaloa almacenan el 13.2 por ciento de su capacidad, que equivale a 2 mil 055.7 millones de metros cúbicos.

Ortiz Hernández añadió que el Gobierno del Estado permitió que se sembrara la misma cantidad de hectáreas que en otros años cuando había más agua, algo que no debería permitirse, sin mencionar que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa sacó de la programación del ciclo agrícola más de 189 mil hectáreas de maíz blanco.

En otros temas también relacionados al sector agrícola, el candidato comentó que la comercialización de los cultivos ha sido una de las grandes preocupaciones de los productores agrícolas, debido a que el precio no es equivalente al riesgo de cultivar.

“Ahorita, ¿qué está sucediendo? El Gobierno del Estado les prometió hacer un pago de la cosecha anterior, lo tienen en las bodegas y no se los pagan. Entonces es su impacto y más aquí en Sinaloa, es un impacto de varios miles de millones de pesos que no están en la economía y no le entraron al productor, en particular”.