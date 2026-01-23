$!Egresan 201 nuevos policías en Sinaloa

Este viernes, un total de 201 mujeres y hombres concluyeron su formación profesional en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa.
El grupo, forma parte de la décimo sexta generación de policías de proximidad estatales, municipales y policías penitenciarios, quienes se integrarán a las corporaciones de seguridad del Estado y de 17 municipios.
Durante la ceremonia de graduación, el Rector de la Unipol José Carlos Álvarez Ortega informó que del total de egresados, 46 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal: 31 como policías de proximidad estatal y 15 como policías penitenciarios.
Mientras que, 158 elementos corresponden a policías de proximidad municipal, distribuidos de la siguiente manera: 46 de Mazatlán, 34 de Ahome, 20 de Culiacán, 12 de Guasave, ocho de Escuinapa, siete de Angostura, seis de Sinaloa municipio, cinco de Navolato, cuatro de Badiraguato y cuatro de El Fuerte; además de tres de Mocorito; dos de Choix, dos de Concordia y dos de Rosario; así como un elemento de Cosalá, Elota y Salvador Alvarado, respectivamente.
Álvarez Ortega destacó que con esta generación suman cerca de 400 nuevos elementos incorporados recientemente a las corporaciones de seguridad del estado y los municipios, luego de que en noviembre pasado egresaron 191 cadetes en distintas modalidades, incluyendo policías de investigación, peritos y ministerios públicos.
“Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo el nivel académico de la universidad. Actualmente estamos trabajando en la actualización de los programas de estudios para que estos respondan a los nuevos desafíos que enfrentan los cuerpos de seguridad y justicia”, resaltó.
Asimismo, informó que actualmente más de 700 estudiantes cursan estudios en la Universidad de la Policía, en programas de licenciatura, maestría y doctorado, y que el 47 por ciento de la matrícula está integrada por elementos en activo de corporaciones policiales y de procuración de justicia.
Durante su mensaje, subrayó a los egresados que a partir de ahora asumen el compromiso de ejercer su labor con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y cercanía con la ciudadanía, particularmente quienes se desempeñarán como policías de proximidad, al ser el primer contacto entre la autoridad y la población.
Exhortó a las y los graduados a conducirse con ética, disciplina y responsabilidad, recordándoles que el uniforme representa servicio público y que su actuación será clave para fortalecer la confianza ciudadana y la seguridad en Sinaloa.
“Lleven siempre presente que el uniforme que portarán no otorga privilegios, representa servicio. Que la autoridad se ejerce con responsabilidad y que la verdadera fortaleza de un policía está en su ética. Su profesionalismo y su humanismo”, resaltó.
El Gobernador Rubén Rocha Moya llamó a las y los nuevos policías a dignificar la profesión a través del buen desempeño y el respeto a los derechos humanos.
El Mandatario subrayó que la función principal de las corporaciones de seguridad es proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, y recalcó que los elementos policiales son primeros respondientes en los hechos delictivos, por lo que deben actuar con honestidad y precisión al reportar la información inicial, ya que de ello depende el desarrollo de las investigaciones.
“... hay que cuidar la vida, la integridad física, los derechos humanos de las personas. Pero también hay que cuidar el patrimonio de las personas En general, eso es muy importante. En verdad, el origen esencial es ese”.
Rocha Moya enfatizó que la seguridad pública requiere vocación, coordinación entre corporaciones y cercanía con la ciudadanía, además de reconocer el respaldo de las familias de los cadetes, a quienes consideró parte fundamental en la decisión de servir a la sociedad sinaloense.