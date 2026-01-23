$!Egresan 201 nuevos policías en Sinaloa

Este viernes, un total de 201 mujeres y hombres concluyeron su formación profesional en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa. El grupo, forma parte de la décimo sexta generación de policías de proximidad estatales, municipales y policías penitenciarios, quienes se integrarán a las corporaciones de seguridad del Estado y de 17 municipios.

Durante la ceremonia de graduación, el Rector de la Unipol José Carlos Álvarez Ortega informó que del total de egresados, 46 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal: 31 como policías de proximidad estatal y 15 como policías penitenciarios. Mientras que, 158 elementos corresponden a policías de proximidad municipal, distribuidos de la siguiente manera: 46 de Mazatlán, 34 de Ahome, 20 de Culiacán, 12 de Guasave, ocho de Escuinapa, siete de Angostura, seis de Sinaloa municipio, cinco de Navolato, cuatro de Badiraguato y cuatro de El Fuerte; además de tres de Mocorito; dos de Choix, dos de Concordia y dos de Rosario; así como un elemento de Cosalá, Elota y Salvador Alvarado, respectivamente.

Álvarez Ortega destacó que con esta generación suman cerca de 400 nuevos elementos incorporados recientemente a las corporaciones de seguridad del estado y los municipios, luego de que en noviembre pasado egresaron 191 cadetes en distintas modalidades, incluyendo policías de investigación, peritos y ministerios públicos. “Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo el nivel académico de la universidad. Actualmente estamos trabajando en la actualización de los programas de estudios para que estos respondan a los nuevos desafíos que enfrentan los cuerpos de seguridad y justicia”, resaltó. Asimismo, informó que actualmente más de 700 estudiantes cursan estudios en la Universidad de la Policía, en programas de licenciatura, maestría y doctorado, y que el 47 por ciento de la matrícula está integrada por elementos en activo de corporaciones policiales y de procuración de justicia.