$!Egresan 62 nuevos Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Culiacán

CULIACÁN._ La Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán concluyó la formación de una nueva generación de personal prehospitalario con el egreso de 62 Técnicos en Urgencias Médicas. Del total, 11 corresponden a la Generación 43 del plantel Extensión Eldorado, mientras que los restantes 51 integran la Generación 44 del plantel Culiacán.

Durante la ceremonia realizada este sábado en la ciudad, el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán, Ignacio Emilio Escobosa Serrano, reconoció el esfuerzo y la disciplina de ambas generaciones. Señaló que su egreso marca el inicio de un compromiso con la vida, la humanidad y los valores que sustentan a la institución.

“Hoy llevan conocimientos que pueden salvar vidas, pero también los principios que nos guían que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Estos principios no solo se aprenden, se viven día a día”, resaltó. “Ser parte de Cruz Roja no es una actividad nada más, es un llamado. Es estar donde otros necesitan que ayuden, es mantener la calma, el momentos más difíciles es dar sin esperar nada a cambio”.

Escobosa Serrano agradeció el trabajo de instructores, coordinadores, personal operativo, capacitación y administrativo que acompañó el proceso formativo. Por su parte, el coordinador local de Socorros y Desastres, Omar López Ocegueda, celebró con orgullo la graduación de las generaciones 43 y 44. Reconoció además el trabajo del equipo de instructores y la coordinación de capacitación.

A los nuevos técnicos los llamó a mantener constancia y presencia activa en el servicio de emergencias, donde forjarán el criterio y la experiencia necesarios para enfrentar cualquier situación. “Su labor en la atención debe ser siempre guiada por la esencia de nuestra institución, los siete principios fundamentales de Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad”, apuntó. “La importancia de llevarlos a cabo radica en que estos principios son el alma de Cruz Roja”. Alan Francisco Rangel Tordecillas, coordinador estatal de Socorros y Desastres en Sinaloa, señaló que la Cruz Roja necesita personal preparado y con verdadera vocación de servicio. En ese sentido, agradeció la confianza de las familias durante el ciclo formativo 2024-2025.

Reconoció el trabajo de instructores y autoridades para mantener un año de capacitación complejo y dotar a los planteles de los recursos necesarios. La seguridad del personal, indicó, es una prioridad y la labor de la Cruz Roja se basa en planes de acción y convenios internacionales, no en improvisaciones. Resaltó que el emblema de la Cruz Roja es un símbolo protegido y respetado a nivel mundial, lo que exige responsabilidad y compromiso.



