$!Egresan de la Unipol 191 elementos para corporaciones de seguridad estatal, municipal y Fiscalía de Sinaloa

Un total de 191 cadetes concluyeron su formación en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, quienes se integrarán a las corporaciones de seguridad estatal, municipal y de la Fiscalía General del Estado.
El grupo forma parte de la decimoquinta generación de policías de proximidad estatales y municipales, policías penitenciarios, de investigación, peritos y ministerios públicos.
Durante la ceremonia de graduación realizada este viernes, el Rector de la Unipol José Carlos Álvarez Ortega precisó que de los nuevos egresados, 69 se incorporarán a la Fiscalía General del Estado, de ellos 29 son policías de investigación, 10 peritos y 30 ministerios públicos.
A la Secretaría de Seguridad Pública estatal se añadirán 53 elementos, de los cuales 33 son policías de proximidad y 20 policías penitenciarios.
Además, 69 están formados para unirse a las filas de las policías municipales.
De ellos, 33 irán a la corporación municipal en Culiacán; 17 en Guasave; ocho en Mazatlán; cinco para Salvador Alvarado; tres en El Fuerte; dos para Navolato y uno de Choix.
“Seguiremos trabajando para que los egresados, no solo cuenten con las capacidades técnicas necesarias, sino que también estén provistos de la formación ética y profesional que nos haga dignos de la confianza de la sociedad a la que se debe”, declaró Álvarez Ortega.
El Rector informó que actualmente 204 cadetes continúan su formación inicial, la cual concluiría este diciembre, por lo que antes de finalizar el año las corporaciones de seguridad contarán con más efectivos capacitados.
“Antes de que termine el presente año, las diferentes corporaciones del estado y de los municipios contarán con más número de efectivos capacitados para brindar sus conocimientos con integridad, empatía y respeto por la dignidad humana”, resaltó.
Indicó que la institución también cuenta con una matrícula de más de 700 estudiantes en programas de educación superior, entre ellos 330 en la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública, 149 en Criminalística, 96 en la maestría en Investigación Criminal, 78 en Seguridad Pública, 38 en el doctorado en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, y 34 en el doctorado en el Sistema de Justicia Penal.
“De esa matrícula, el 48 por ciento la integran elementos policiales y de procuración de justicia”, dijo.
Álvarez Ortega señaló que el compromiso de la Universidad es mantener actualizados los programas académicos y fortalecer el vínculo con la sociedad, para que la formación policial contribuya a instituciones más sólidas y confiables.
“Ser policía, perito o ministerio público no es únicamente llevar un uniforme, o un cargo, es asumir, con valor, la responsabilidad de cuidar la vida, la libertad y la paz de los demás”, expresó.
A la ceremonia acudió la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya; el Diputado local y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela Sánchez; la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; la Presidenta Municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, así como sí como autoridades civiles, navales y militares.