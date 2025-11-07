$!Egresan de la Unipol 191 elementos para corporaciones de seguridad estatal, municipal y Fiscalía de Sinaloa

Un total de 191 cadetes concluyeron su formación en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, quienes se integrarán a las corporaciones de seguridad estatal, municipal y de la Fiscalía General del Estado. El grupo forma parte de la decimoquinta generación de policías de proximidad estatales y municipales, policías penitenciarios, de investigación, peritos y ministerios públicos. Durante la ceremonia de graduación realizada este viernes, el Rector de la Unipol José Carlos Álvarez Ortega precisó que de los nuevos egresados, 69 se incorporarán a la Fiscalía General del Estado, de ellos 29 son policías de investigación, 10 peritos y 30 ministerios públicos.





A la Secretaría de Seguridad Pública estatal se añadirán 53 elementos, de los cuales 33 son policías de proximidad y 20 policías penitenciarios. Además, 69 están formados para unirse a las filas de las policías municipales. De ellos, 33 irán a la corporación municipal en Culiacán; 17 en Guasave; ocho en Mazatlán; cinco para Salvador Alvarado; tres en El Fuerte; dos para Navolato y uno de Choix. “Seguiremos trabajando para que los egresados, no solo cuenten con las capacidades técnicas necesarias, sino que también estén provistos de la formación ética y profesional que nos haga dignos de la confianza de la sociedad a la que se debe”, declaró Álvarez Ortega. El Rector informó que actualmente 204 cadetes continúan su formación inicial, la cual concluiría este diciembre, por lo que antes de finalizar el año las corporaciones de seguridad contarán con más efectivos capacitados.





