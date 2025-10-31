Egresan de la Universidad de la Policía de Sinaloa cadetes para la Fiscalía de Baja California Sur

Cadetes con perfil de Policía de Investigación, que se integrarán a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, egresaron de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa.

El curso de formación inicial por la institución sinaloense tuvo en total a 20 egresados con el perfil de Policía de Investigación, con formación en derechos humanos, radiocomunicación, investigación del delito, actos de investigación, entre otros.

“Ustedes se llevan esos conocimientos y lo van a poner en práctica en su estado natal de tal manera que eso nos da tranquilidad, nos da seguridad, de que la actuación de que ustedes van a tener ya pronto va a estar apegada a los lineamientos, a las directrices que nos señalan los ordenamientos legales entonces eso es muy importante”, expresó el Rector de la Unipol, José Carlos Álvarez Ortega.

Los 20 egresados cursaron durante el periodo de julio a octubre del presente año, y se incorporarán de manera inmediata al estado de fuerza de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur.

La colaboración entre instituciones forma parte de alianzas entre estados del Mar de Cortés para consolidar estrategias de seguridad interestatales en esta región.