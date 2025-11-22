$!Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán celebra 60 años de su fundación

La Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, delegación Culiacán, celebró este sábado su 60 aniversario con un desayuno conmemorativo en el Centro de la ciudad, donde ex presidentes, autoridades invitadas y socios recordaron el origen de la agrupación y su evolución en seis décadas. Durante la ceremonia, José Luis Jacobo Villalobos, presidente local de Comev, destacó que la asociación nació en Culiacán en 1965 y que, desde entonces, ha impulsado la capacitación, el liderazgo y la vinculación empresarial.

“Son 60 años como un libro con 60 capítulos. Cada presidente aportó algo que permitió llegar hasta aquí”, dijo. El presidente nacional de la confederación, Adán Salazar, subrayó que el movimiento ejecutivo no solo celebra el paso del tiempo, sino la fuerza de quienes han sabido trascenderlo. A su vez, hizo un reconocimiento público a ex presidentes y a los jóvenes que se integran a la organización. En el evento fueron incorporados al Salón de la Fama de Comev dos socios con amplia trayectoria: Patricio Navarro Barajas y José Miguel Loredo López, ambos ex presidentes locales.

Navarro Barajas dedicó el reconocimiento a su familia y a los expresidentes que, dijo, “construyeron los cimientos” de la agrupación. Por su parte, Loredo López narró cómo su vida profesional estuvo acompañada por el respaldo de la comunidad ejecutiva. “Pertenecer a Ejecutivos es una vacuna contra distintos cánceres sociales; aquí se aprende a trabajar, a resistir y a ayudar”, expresó. En el marco del 60 aniversario, Jacobo Villalobos anunció que la asociación en Culiacán propondrá a Francisco Álvarez como candidato a la presidencia nacional de Comev durante la convención de 2026 en Tijuana.

A la celebración asistieron autoridades estatales y municipales, como el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio, Janet Faviola Tostado Noriega, y representantes de asociaciones empresariales de Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Navolato. En su participación, Tostado Noriega resaltó que la asociación ha tenido un papel clave en la comunidad empresarial del municipio durante seis décadas. Dijo que, más allá de los cambios tecnológicos que han transformado la forma de vender y hacer mercadotecnia, los valores que sostienen a Ejecutivos, como la ética, el compañerismo y el compromiso, son el elemento que ha permitido mantener la relevancia de la organización. Añadió que el Ayuntamiento busca mantener la colaboración con actores empresariales para que Culiacán siga presente en el escenario nacional. “Los valores de esta comunidad empresarial que hoy dan cuenta de que está más que nunca presentes y que para nuestro municipio son de gran valía en estos momentos”. Castro Meléndrez señaló que el sector ventas y servicios es uno de los pilares económicos del estado al aportar 68 por ciento del PIB estatal y generar más de 378 mil empleos, de los cuales casi la mitad se concentran en Culiacán.