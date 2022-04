El 10% de los alumnos de Cobaes se rehúsan a recibir vacuna contra Covid, afirma director

Ante el contexto de pandemia que sigue presente, el 10 por ciento de los alumnos de Cobaes en Sinaloa se rehúsan a recibir alguna dosis de vacuna contra Covid-19, pero el 90 por ciento restante ya inició su esquema de vacunación, informó el director general de Cobaes Santiago Inzunza Cázarez.

“Son jóvenes, son personas que no son partidarios de la vacuna, por cuestiones idiosincráticas, por cuestiones personales de ellos, de su familia que temen a la vacuna y bueno pues, como no es obligatoria no se les puede obligar”, dijo.

Explicó que un 90 por ciento de los alumnos ya están vacunados y el resto, es decir, el 10 por ciento no se han querido aplicar alguna dosis.

Detalló que no se han reportado casos de Covid-19, y que en caso de que se hubieran presentado no han sido reportados por las autoridades de los planteles educativos.

“Yo creo que debe ser a que los jóvenes están vacunados, en el caso de que los haya, que posiblemente los haya, no ha habido, pues no, no han sido reportados, porque no ha habido brotes en ningún plantel”, sostuvo.

Reiteró que quizás haya habido casos aislados que no se reportaron a la dirección general, y destacó que con el programa de vacunación se ha podido dar un regreso a clases 100 por ciento presencial.

Para este próximo período vacacional hizo un llamado a los alumnos a que se cuiden, ya que aun cuando la pandemia se encuentra en bajos niveles no se ha declarado por terminada.

“La recomendación es que usen el cubrebocas en lugares muy concurridos o en lugares abiertos pues pueden no usarlo, en fin, quiere decir que los alumnos de Cobaes están en la edad donde casi en su totalidad están vacunados, solamente el que no quiso hacerlo no se vacunó”, expresó.