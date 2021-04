El 19 de abril inicia vacunación contra sarampión y rubeola para menores de 5 años

Del 19 al 30 de abril se desarrollará la primera etapa de vacunación para niños y niñas de 1 a 4 años contra el sarampión y la rubeola, informó la Secretaría de Salud de Sinaloa.

En la entidad se cuenta con 202 mil 20 dosis de la vacuna de sarampión y rubéola (SR), de las cuales 82 mil 260 dosis serán aplicadas por Servicios de Salud de Sinaloa en sus respectivos Centros de Salud, mientras que el resto será distribuido entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Cabe destacar que la vacuna es gratuita y universal, por lo que su aplicación es independiente a la derechohabiencia del menor.

“En esta campaña de SR es necesario que la población se informe, los niños oscilan entre los 1 y 4 años y en algunos casos niños que no se pusieron la vacuna, sobre todo que la población nos ayude a hacerlo de manera ordenada y de manera muy precisa y prácticamente hoy con esta campaña de sarampión, el personal está listo para trabajar en cada unidad de salud”, mencionó el director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa, Cristhian Aldo Muñoz Madrid.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños. Es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Filiberto Daniel Sánchez Bernal, jefe del departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia, recordó que anteriormente esta campaña se realizaba en las escuelas; sin embargo, por cuestiones de la pandemia por coronavirus tuvo que prolongarse.

“Esta campaña se había estado postergando por la cuestión de la pandemia, tradicionalmente las campañas que se hacían para aplicación de las vacunas eran niños cautivos que teníamos en las escuelas, les aplicábamos la vacuna y teníamos buena cobertura”, indicó.

“En esta primera fase que va a ser del 19 al 30 de abril es importante que la población comprenda que deben de llevar a esos niños que no tienen su esquema completo a cualquier unidad de salud, la vacuna es para ponerse a niños entre 1 y 4 años que hayan tenido la vacuna SRP al año de edad, si se detecta a algún niño que no tiene la vacuna que debió haber tenido al año de edad se le va a poner la vacuna SRP y cuatro semanas después se le aplicará la vacuna de refuerzo de SR, se va a aprovechar y esos niños que no tienen esquemas completos, que les falta alguna vacuna, que se aproveche el ir a la unidad y se le aplique la vacuna que le haga falta”, explicó.