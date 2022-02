El 70% de los pacientes ingresados por Covid al Hospital General de Culiacán, no estaban vacunados

El 70 por ciento de los pacientes ingresados por Covid-19 al Hospital General de Culiacán, son personas no vacunadas, y son los que más han fallecido, informó José Alfredo Avilés López director del nosocomio.

“Por lo tanto, la gravedad de los casos se ha presentado en esos pacientes que no han sido vacunados”, detalló el médico.

“Son de zonas tanto urbanas como rurales, y esa es la característica, y desafortunadamente pues son pacientes que también tienen comorbilidades, que son diabéticos, que son hipertensos, y sobre todo la edad. Nos hemos dado cuenta que últimamente el promedio de edad de los pacientes que nos han ingresado son arriba de 60 años”, agregó.

Avilés López explicó que sí les preguntan a los pacientes el motivo por el cuál no se vacunaron, pero no es solamente uno, sino diversos factores.

“Obviamente esto es de cultura, es de creencias, es de conocimiento y obviamente pues es de decisión propia de los pacientes. También hemos tenido pacientes jóvenes que no se han querido vacunar pero afortunadamente al ser jóvenes, al no tener una comorbilidad pues les ha ido bien, pero sin embargo esa gente hubiera estado vacunada, y siendo jóvenes y sin comorbilidades, seguro estoy no hubieran requerido hospitalización”, expuso el director del HGC.

El porcentaje de pacientes no vacunados ingresados por Covid-19 al Hospital General de Culiacán, corresponde a los casos atendidos durante la cuarta ola de la pandemia.

Actualmente el Hospital General de Culiacán tiene siete pacientes internados por coronavirus, sin embargo, durante la última ola de infección llegaron a tener hasta 20 camas ocupadas, de las 26 disponibles.

“Al llegar al número 20, empezamos a pensar y a reconvertir otra área que ampliamos con una capacidad de 20 camas más, sin embargo, no se utilizó de tal forma que ahorita ya están utilizándose en otro tipo de pacientes”, concluyó el médico.