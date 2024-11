El 75% de homicidios en octubre se concentraron en Culiacán; y el 73% de robos de vehículos

Durante el pasado mes de octubre, el 75 por ciento de los homicidios cometidos en Sinaloa se concentraron en Culiacán, esto es, 136 de 182 asesinatos, de acuerdo con la organización Construyendo Espacios para la Paz.

La iniciativa advirtió en su informe mensual de incidencia delictiva, que de los robos de vehículos, el índice es de 73 por ciento en la capital, es decir, 485 de 665 en total.

El director de la organización, Javier Llausás Magaña, subrayó que, pese a que no se ha contenido la violencia, las autoridades de seguridad han conseguido alejar de la ciudad los enfrentamientos entre grupos delictivos.

“Se han detenido objetivos, pero no se ha logrado parar la violencia. No hemos visto confrontaciones de los dos grupos que ahorita están en disputa, por lo menos aquí en la ciudad, pareciera que esa es la estrategia. Los enfrentamientos se han hecho en la periferia de Culiacán, afortunadamente”, aseguró.

Por otro lado, señaló que en el caso del robo a negocios, se presentó un repunte y formas de robo atípicas para Culiacán, lo cual apunta a que pudieron tratarse de una estrategia de parte de los bandos en disputa.

Añadió que este tipo de robos también habrían tenido influencia en el desarme a la Policía Municipal de Culiacán, a causa de una revista a la Licencia Oficial Colectiva, la cual se prolongó por más de un mes.

“Sentimos que, cuando se retuvo el armamento a los policías, una de las facciones deliberadamente diseñó un plan para desestabilizar, porque los robos para negocios no existían, había negocios que nunca los habían afectado, y los robos fueron muy claros, romper vidrios. Pensamos que fue una presión o un chantaje para que se liberaran los policías”.

“Traemos patrones de robo a negocios que no se veían, y que difícilmente existen en una sociedad normal”, enfatizó Javier Llausás.

Asentó que el Estado tiene la capacidad para erradicar este tipo de situaciones, pero se requiere que atienda el problema con mayor dureza.

Aseveró que, muchos de los partícipes de estos hechos violentos, son jóvenes que no están capacitados para utilizar armas.

“De repente un fin de semana con 11, siete. Nosotros pensamos que nunca habrá nadie más fuerte que el Estado Mexicano, por eso hacemos un llamado a las instituciones, creo que la capacidad del Estado Mexicano es mucho mayor que cualquier delincuencia organizada”.

“Es muy grande la desventaja, hay jóvenes que no están preparados para pelear. Con tenis, a veces, con ropa que no es táctica. Y no se vale, no es posible que nuestros jóvenes, en vez de estar inmersos e incluidos en el desarrollo económico y social, están peleando una guerra que quizá ni ellos saben contra quién es, ni por qué”, dijo Llausás Magaña.

En torno a los delitos de extorsión, explicó que pese a que las cifras de denuncias no son tan altas, se han registrado muchos caso en lo que buscan intimidar mediante los datos personales de las víctimas.

Sobre ello, puntualizó que muchas de las extorsiones provienen de otras entidades federativas, e incluso muchos sacan los números telefónicos de las fichas de búsqueda de personas.

“En el caso de extorsión, hay que colgar, ahorita hay muchas formas de que conozcan tus datos, y de que puedan asegurar que te conocen muy bien. Hay mucha gente que se está aprovechando, incluso hemos detectado que cuando hay una persona desaparecida y vienen los teléfonos, hay personas desde otros estados que abusan”.

“Confiemos en los métodos, hay que colgar y hay teléfonos para registrar. Esa extorsión es para aprovechar la situación”, señaló.