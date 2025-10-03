El 8 de octubre discutirán nueva vinculación a proceso contra Vargas Landeros y Gabinete

El próximo miércoles 8 de octubre a las 9:00 horas se definirá si Gerardo Vargas Landeros, Alcalde desaforado de Ahome, y su Comité de Adquisiciones del periodo 2021-2024 son vinculados a proceso por un posible caso de corrupción.

El Juez Carlos Alberto Herrera autorizó la petición de la defensa de los ex funcionarios, quienes requirieron de 144 horas de plazo para preparar sus argumentos de cara al debate sobre la vinculación a proceso.

Las y los funcionarios que fueron imputados son el ex Secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; la ex Síndica Procuradora, Cecilia Hernández Flores; las ex Regidoras, Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela; así como Gerardo Iván Hervás Quindós, Héctor Adonaí Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano y Fausto Rubén Ibarra Celis, ex miembros del Comité de Adquisiciones del Municipio.

Este viernes la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa acusó a este grupo de funcionarios de desempeño irregular de la función pública, por autorizar la presunta contratación ilegal de servicios de consultoría, con el propósito de tener recuperaciones por Impuesto Sobre la Renta respecto a las participaciones federales que recibió el municipio de 2015 a 2021.

Por su parte, a Vargas Landeros le señalan de ejercicio indebido del servicio público porque, según la FGE, supo de este proceso de contratación y sus implicaciones, pero no lo impidió.

El contrato señalado es con la empresa Consultoría Humana Acsora S.A de C.V. por 33 millones 720 mil 879.14 pesos, firmado el 7 de diciembre de 2021, adjudicado directamente a este particular.

Además de que el contrato se adjudicó directamente pese al monto total, la Fiscalía advirtió que tampoco era necesario que el Ayuntamiento de Ahome contratara estos servicios, ya que el proceso de recuperación de este impuesto puede hacerse sin intermediarios, cosa que incluso ha facilitado el Servicio de Administración Tributaria.

La audiencia de imputación se extendió por más de 4 horas y media, en la que los fiscales leyeron los detalles del contrato, así como una serie de entrevistas que realizaron a diversos trabajadores del Ayuntamiento de Ahome de áreas como la Dirección de Egresos.

Al inicio de la audiencia, el equipo legal de Vargas Landeros intentó zafarlo de la imputación por un juicio de amparo que este tramitó con un Juez federal de Distrito en Zacatecas.

Sin embargo, el Juez Carlos Alberto Herrera advirtió que ya han atendido en otros casos ese amparo, el cual no es vinculante ni válido para una audiencia penal, en tanto no tenga resolución de fondo.