La relación entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Partido Sinaloense es constatable declaró el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, tras revelar que el 90 por ciento de los directores de las preparatorias y facultades de la universidad militan .

”De los 103 directores de escuelas, facultades, y unidades académicas de la universidad, 93 tienen registro de afiliación al PAS, es un hecho constatado”, señaló Inzunza Cázarez.

”Bastará cruzar la información del padrón con la información que se pública en la página de transparencia de la universidad para advertir este hecho que en sí mismo creo que expresa cuál es la relación existente entre la universidad y el Partido Sinaloense”.

Informó que la mayoría de los mandos medios y superiores de la administración estatal y el 50 por ciento de los miembros de la comisión de postulación se encuentran en el padrón del Partido Sinaloense.

”De los integrantes de la administración estatal, de los mandos medios y superiores prácticamente la totalidad están afiliados al Partido Sinaloense”, informó.

”De la comisión de postulación, que es la encargada de elegir al Rector y a los directores, de los ocho miembros universitarios, cuatro, incluida su presidenta, tienen afiliación constatada al Partido Sinaloense”.

Inzunza Cázarez comentó que esto no es delito ni una falta por la que se deban imponer sanciones, pero que es un ejemplo de la clara relación entre el partido político y la Casa Rosalina.

”Ciertamente eso como tal no es algo que constituya una falta administrativa, un delito, no lo es, pero constata que hay una relación igualitaria por llamarla de una manera, denota, permite asumir como hecho el que hay entre ambos una relación que no se limita al ejercicio particular de los derechos políticos de quienes integran la universidad”, señaló.

Fue el lunes pasado en la conferencia semanera cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que tiene la hipótesis de que la universidad financia al PAS.

Al respecto el líder del partido político, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, declararon que son erróneas las acusaciones y que el Gobernador está mal informado.

”Estos hechos por sí mismos creo que permiten sostener lo que ya ha dicho el señor Gobernador”, expresó Inzunza Cázarez.

El Secretario General de Gobierno señaló que el llamado de la autoridad es a que la universidad no vulnere ni violente los derechos de los docentes, administrativos ni alumnos poniéndolos al servicio de un partido político, sino que se apegue a su función institucional.

”El llamado es justamente a que se atienda la función institucional, constitucional que corresponde a la universidad y que no se vulnere la autonomía desde dentro de la universidad supeditados, sometiéndola, o poniéndola al servicio de un partido político”, expresó.

Inzunza Cázarez anunció que será el Congreso del Estado a través de sus órganos como la Auditoría Superior del Estado quienes investiguen y determinen si existe tal relación.