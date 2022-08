CULIACÁN._ El acoso sexual es la principal queja de las mujeres que son usuarias del transporte público en Sinaloa, por ello se está buscando que haya asientos exclusivos para ellas, explicó el Diputado local, Feliciano Valle Sandoval.

Detalló que no es una situación generalizada en el transporte público, es decir, que no ocurre en todos los lugares o no lo hacen todas las personas.

“Pero sí es una situación sobre todo de una visión y de una percepción de la gente, en especial de las mujeres a la hora de utilizar el servicio de transporte público”, dijo.

El pasado 30 de junio, el Diputado de la bancada del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Sinaloa, que propone que las primeras tres filas de asientos de las unidades del transporte público sean de uso exclusivo de las mujeres. Explicó que esto es porque Sinaloa tiene una alerta de género por violencia contra las mujeres, además del acoso sexual denunciado por las usuarias.

“Y tres. Porque se puso un sistema de seguridad digital y las cámaras que daban al interior de las unidades era lo que mayormente enfocaban, las tres primeras filas del camión, es por eso que hoy queremos elevar a rango de ley las tres primeras filas de los camiones traigan un color distinto para que sea uso exclusivo de mujeres y así evitar situaciones de acoso”, agregó.

La iniciativa también contempla que las unidades deban tener cámaras de seguridad, localización GPS y botón de pánico. Estas medidas y la queja generalizada de los usuarios de transporte público sobre las condiciones de las unidades, sugieren que la flotilla de camiones tendría que ser renovada.

“En los acercamientos que nosotros hemos tenido con los propios transportistas, pues no es una situación de decisión, de querer tener unidades que no formen parte de lo que la gente solicita, sino es una necesidad de recursos para poder hacer la renovación de este tipo de unidades”, comentó.

Valle Sandoval opinó que debe haber un programa de renovación de transporte que opere de forma permanente para que sean cambiadas las unidades que acaben su vida útil, con apoyos del gobierno pero no que sea su responsabilidad completamente, que aporte una cantidad y el transportista pusiera otra parte.

“El decir que el gobierno compre las unidades es una situación totalmente fuera de lugar, imposible, porque el gobierno pues tiene muchas necesidades”, dijo.

“Pero el que exista un apoyo para poder renovar las unidades, bueno, eso puede dar pie a crear una situación favorable para el transporte en Sinaloa”.