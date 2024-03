Desde hace casi un año que en la comunidad de El Chorizo, sindicatura de Ruiz Cortines en Guasave, sale el agua color chocolate y ya ha provocado enfermedades en los residentes, pero la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no les ha ayudado a resolver la problemática.

El activista por los derechos humanos, Óscar Loza Ochoa, indicó que la comunidad está cerca de un canal y que éste está contaminado, que los afectados le comentaron que trabajadores de la Jumapag ya han ido en varias ocasiones, pero que sólo dura entre dos o tres días cuando en el servicio vuelve a salir agua sucia.

“Está junto al canal y está contaminado y eso debe de provocar serios problemas de salud, en niños sobre todo”, mencionó.

“Acabamos de estar el lunes pasado en la Jumapag, viendo el problema del agua potable. Ahí el agua entubada sale de color chocolate y hay varios niños y también adultos enfermos de estómago y también de infecciones de la piel”, mencionó el activista.

Loza Ochoa precisó que los residentes al no tener otras opciones para abastecer la sed, beben de agua del canal, ya que no les queda otra opción. Además, algunos habitantes de la comunidad no les alcanza a llegar el servicio y tienen que pagar aún así cada recibo que les llega.

“Por eso, entonces la opción que tienen, porque muchos de ellos son jornaleros agrícolas, es tomar agua del canal porque no les llega en parte a todos por el tubo, porque el que le llega, le llega así”, dijo.

“El acuerdo de la Junta Municipal de Agua Potable ahí de Guasave es que si no alcanzan a arreglar en estos días en el recibo que deben llegarles el 5 de abril, debe descontarles el incremento que dieron el año pasado en las tarifas del agua, porque eso sí, están cobrando con nuevas tarifas”, señaló.

El activista comunicó que el 5 de abril irán con el gerente de Jumapag para valorar qué tanto fue lo que arreglaron y que si no lo han hecho, a los residentes les tiene que llegar el descuento de la tarifa que pagan que ronda entre unos 267 pesos.

“Está hablando usted de una tarifa de 267 pesos y a muchos ni agua les cae y a otros con esa calidad. El día primero de abril quedamos, yo estoy comprometido también de estar presente ahí en la Jumapag, para valorar qué tanto fue lo que arreglaron”, explicó.

“Pero de antemano le digo que el gerente de la Jumapag lo que nos ha dicho es que para poder resolver las deficiencias del suministro de agua se tiene que hacer una inversión en la bomba que ahí tienen, hay que comprar filtros, son varias cosas”, dijo Loza Ochoa.

El defensor de los derechos humanos señaló que es una inversión fuerte la que la administración municipal tiene que hacer por lo que lo más seguro es que tendrán que esperar a que la siguiente entre a finales de año, ya que ellos ya van de salida.

“Es una inversión fuerte, que no va a hacer esa administración municipal, ya va de salida. No tienen remedio en los próximos meses y diríamos ‘para el final del año’, pues esperemos que la nueva administración priorice precisamente esa inversión”, expuso.

“Ya tomaron la planta dos veces y el día primero la idea que ellos tienen, mientras estamos platicando en la Jumapag, va a estar una gente tomando la planta y otra más va a ir a Guasave ante la Jumapag para ejercer presión, pues”, mencionó Loza Ochoa.

Así también, una de las residentes de la comunidad del Chorizo precisó que ya han tenido diversos accidentes, ya que los trabajadores de la Jumapag cuando realizan el trabajo dejan las alcantarillas abiertas, por lo que ya se han caído varias personas, incluido un infante.

“Hay mucho drenaje abierto, muchas alcantarillas abiertas que no tienen tapaderas ni señalamientos, no se mira nada, más en la noche... vienen hacen un trabajo y no lo terminan y dejan abierto y no vuelven”, manifestó la residente.