$!‘El alma sangra todos los días’: madre buscadora vive otro 10 de mayo sin su hijo

CULIACÁN._ Hay ausencias que no se pueden nombrar del todo.

No son muerte, porque no existe una despedida. No son vida, porque no hay noticias. Son un hueco que se instala en la casa, en la mesa y en el pensamiento. Un silencio que acompaña todos los días.

Así vive Yodeli Benítez Gutiérrez desde el 30 de marzo de 2025, cuando su hijo Paul Leonel Jacobo Benítez salió de su casa en Culiacán para contestar una llamada y ya no volvió.

La víspera del Día de las Madres, Yodeli marchó el sábado desde la Catedral hasta la Fiscalía General del Estado junto a otras mujeres que, como ella, buscan a sus hijos.

En las manos llevaba una fotografía. En la voz, una frase que resume su vida desde entonces: “El alma sangra todos los días”.



El hijo que falta

Paul Leonel tenía 22 años cuando desapareció. Trabajaba en limpieza y lavado de alfombras. Había terminado la preparatoria y, cuenta su madre, era un joven trabajador y tranquilo.

Personas que presenciaron lo ocurrido dijeron que una camioneta se lo llevó.

Desde ese momento, el tiempo dejó de avanzar con normalidad.

Para Yodeli, cada día comienza con las mismas preguntas: dónde está, cómo está, si tiene frío, si tiene hambre, si sigue con vida.

“No está muerto, está desaparecido, y no hay un cierre”, dice.