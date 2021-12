El alto precio de los fertilizantes está incidiendo en las decisiones de siembra en Estados Unidos

Los altos precios de los insumos hacen que los agricultores estén pensando más en las rotaciones de cultivo y planes de fertilización más eficiente para el 2022, señaló XtremeAg, un reconocido grupo de productores y empresarios de los Estados Unidos.

En el artículo, Matt Miles, un agricultor de cuarta generación del sureste de Arkansas, que cultiva maíz, soya, arroz y algodón. Reflexionó sobre el escenario de incertidumbre en el que se encuentran los agricultores para decidirse por un cultivo, debido a que todos son grandes consumidores de nitrógeno; y la urea, ha pasado de 400 dólares la tonelada en el 2020 a 1,100 dólares la tonelada este año.

“Ser o no ser” como la cita famosa de Hamlet de Shakespeare, esa parece ser nuestra situación, indicó Miles. Cultivar maíz en 2022 costará 180 dólares por acre (equivalente a 0.4 toneladas) más en nitrógeno que en 2021, sin incluir el aumento de costo de todos los demás insumos necesarios para lograr una adecuada cosecha.

Para un agricultor del Medio Oeste, el pensamiento racional sería reducir la superficie de maíz tanto como sea posible y apostar a la soya. Dicho producto, tiene un precio rentable con menos requerimientos de insumos que el maíz; sin embargo, si todo el mundo hace esto, la disminución de la oferta ¿Subiría los precios del maíz lo suficiente para contrarrestar el aumento del precio del nitrógeno?

“Agregue arroz y algodón al proceso de toma de decisiones y no hay duda de que la mente de un agricultor no se centra en la Navidad y la familia este diciembre. En cambio, estamos atravesando diferentes escenarios y decisiones complejas que deben tomarse muy pronto”, comentó Miles.

Hasta hoy, agregó Miles, pienso en el hecho de que hemos tenido éxito en mantener nuestra estrategia de hacer planes a más largo plazo, en lugar de perseguir lo que tenemos frente a nosotros en este momento. La rotación siempre ha estado en la parte superior de esa lista para mitigar el riesgo de enfermedades, aumentar la fertilidad, manejo de malezas y diversidad en los suelos. Sé que no podemos ignorar el hecho de que los precios del nitrógeno están en su punto más alto, pero también debemos considerar otros factores y ventajas de ceñirse al plan normal. Estos son solo algunos de los pensamientos que he tenido este invierno mientras trataba de idear un plan para el 2022, finalizó Miles.

A los comentarios, se sumó Kelly Garrett, un agricultor de maíz, soya y trigo de invierno en el oeste de Iowa, de quinta generación. El productor compartió que ya cubrieron el 100 por ciento de sus requerimientos anhídridos; y explicó, que comenzaron a transportar maíz a la planta de etanol a finales de noviembre, debido a que ofrece una base muy sólida.

“Compramos todo nuestro anhidro antes de lo habitual para evitar problemas con la cadena de suministro. Fue una buena decisión considerando que el precio actual, es más del doble de nuestro precio de reserva”, celebró Garrett.

La última participación correspondió a Kevin Matthews, quien junto a su esposa, Cindy, operan Matthews Family Farms of North Carolina INC., Precision Nutrient Management Inc., y Deep Creek Grain Inc., situadas en East Bend y Yadkinville.

El empresario compartió que están atravesando por un periodo de pocas lluvias este diciembre. Y mientras esperan un día lluvioso para establecer algunos cultivos, con los estudios de suelo en mano, están esparciendo un producto que contiene calcio, en las partes que lo requieren, en este sentido, Matthews recomendó adquirir mejoradores del suelo de calidad, debido a que a menudo la fuente de cal más más barata, no resulta ser la más beneficiosa.

“Nos acercamos a la mitad de la distribución de nuestro alimento para pollos. Los precios de los fertilizantes realmente pesan mucho en nuestra decisión de plantar más maíz o soya en 2022”, expresó Matthews.

Estamos en un proceso de acumulación de pruebas y datos de los productos que probamos con los socios de XtremeAg esta temporada. Hemos probado más de 50 productos en nuestras tierras, muchos de ellos los he usado algún tiempo, mientras que otros nunca los había escuchado mencionar, por ello, necesitaremos los datos para ayudar a administrar el precio de la fertilidad, concluyó Matthews.

Por todo lo anterior los precios de los fertilizantes, así como el precio relativo que tenga el maíz sobre la soya, serán muy relevantes para la participación que se tendrá de la superficie en el próximo año, lo que también nos afectará nuestros precios, porque ellos siembran en marzo-abril del próximo año y sus decisiones nos impactarán en los precios de nuestra cosecha de mayo-junio. Debemos de estar nosotros también pendientes al precio de los fertilizantes para tomar nuestras propias decisiones, que nos afectan en nuestros precios de producción, pero también en las decisiones de siembra de los productores de americanos, con lo que indirectamente nos pueden beneficiar con precios más altos por los granos.

Redacción: Nio Sainz, Analista Económico de la AARC.

Fuente: www.agriculture.com

Fotografías: XtremeAg